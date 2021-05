La convención de videojuegos E3 2021 se llevará a cabo entre el 12 y 15 de junio próximo, y contará con un formato virtual, luego de que la edición del 2020 se haya cancelado por la pandemia por COVID-19.

La E3 2021, que es organizada por la Entertainment Software Association (ESA), tendrá como novedad ser online y gratuita para todos los interesados. También se sabe que habrá una conferencia de prensa en directo y cuatro jornadas de retransmisión.

Este evento “totalmente digital” será una experiencia “renovada”, con la que la ESA está “allanando el camino para mucho más en 2022 y más allá”, indicó en un comunicado. Sin embargo, la organización mantiene intención de regresar a los eventos presenciales en futuras ediciones.

Entre algunas de las empresas de mayor renombre que han confirmado su participación en la E3 2021 tenemos a Xbox, Nintendo, Ubisoft o Square Enix.

Empresas confirmadas para la E3 2021

A continuación, te contamos sobre las empresas que han confirmado su participación en la E3 2021:

Square Enix

Ubisoft

Xbox / Microsoft

Sega

Nintendo

Capcom

Take-Two

Warner Bros. Games

Koch Media

Bandai Namco

Gearbox Entertainment

Verizon

Binge

XSEED Games

Turtle Beach

Devious Eye

Freedom! Games

Cabe señalar que compañías como Sony, Activision Blizzard, Electronic Arts y Konami confirmaron que no asistirán a esta nueva edición de la E3 2021:

Compañías de la talla de Sony o Electronic Arts en años anteriores han llevado a cabo sus propios eventos a través de Internet (State of Play o EA Play Live), separándose de la E3.

Fechas y horarios de las principales conferencias de la E3 2021

Ubisoft Forward : La compañía tendrá su presentación en el marco de la E3 2021 el sábado 12 de junio desde las 2:00 p.m. (hora Perú). Se esperan novedades de Far Cry 6, el esperado remake de Prince of Persia: Sands of Time y de la edición de este año de Just Dance.

Devolver Showcase : La editora responsable de títulos como Katana Zero o My Friend Zero tendrá una conferencia el sábado 12 de junio, aunque todavía no han confirmado la hora exacta de dicho evento.

PC Gaming Show / Future Games Show : La revista especializada PC Gamer y Games Radar llevarán a cabo un evento conjunto en el marco de la E3 2021 el próximo sábado 13 de junio,

Wholesome Direct 2021 : El estudio independiente Wholesome presentará una serie de novedades sobre sus próximos videojuegos indie que sacarán a la venta. Este casa desarrolladora tendrá su evento el sábado 13 de junio desde las 12:00 m. (hora Perú).

Limited Run Games : La editora independiente revelará el 14 de junio desde las 3:00 p.m. (hora Perú) más de 25 videojuegos en su charla en el E3 2021.

EA Play Live 2021 : Como es costumbre con Electronic Arts, la compañía celebrará su transmisión EA Play Live fuera de la E3 2021. Este evento se realizará el 22 de julio y en él habrá novedades acerca del nuevo FIFA y del siguiente Battlefield 6.





