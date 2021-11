Conforme a los criterios de Saber más

No cabe duda de que eFootball 2022, la nueva entrega en la popular saga de videojuegos de fútbol perteneciente a Konami y antes conocida como Pro Evolution Soccer o PES, es uno de los estrenos más accidentados de los últimos años. Terribles bugs y glitches en los modelados 3D de los jugadores, gráficos inferiores a los de sus antecesores y una jugabilidad limitada por su nuevo formato ‘free to play’, lo han convertido en un tema controversial en redes sociales y foros a través de Internet, sobre todo entre su sólida comunidad de fans.

Con el anuncio de que la actualización que supuestamente solucionaría la mayor parte de sus problemas se ha retrasado y no llegará sino hasta el segundo trimestre de 2022, tanto el juego como su desarrollador han sido objeto de duras críticas que le han dado una mala imagen a este dañado lanzamiento, y han provocado evidentes comparaciones con su competencia: FIFA 22.

A simple vista, el panorama no podría lucir peor para este título, pero ¿cuál es la visión sobre eFootball 2022 que perciben las personas que están más involucradas en su escena competitiva?

Una espera que no valió la pena

Antonio León, youtuber y representante de la Liga Peruana de PES, fue bastante severo con el título, asegurando que, para él, la temporada ya está perdida. “He dejado [eFootball 2022] por lo mal que está. Creo que jugué unos 30 partidos y me aburrió. Precisamente Konami retrasa todo porque sabe que el juego está realmente mal”, indicó en una entrevista concedida a El Comercio.

Para León, hubiese sido preferible que la compañía, al notar que el producto no se encontraba en óptimas condiciones para ser lanzado, postergue su estreno hasta tenerlo en un estado a la altura de los estándares de la franquicia.

“Si hubiese sabido que el juego estaba así, hubiese preferido otro Season Update [como PES 2021], pero, a la vez existe gente que está cansada de esperar”, mencionó el youtuber al respecto. “Además, Konami mostró un espectacular teaser del PES 2022 durante la salida del PES 2021 y todos estábamos con un enorme hype. Pero, al final el juego que sacaron no tuvo nada que ver con el teaser (gráficamente)”.

Si bien la apreciación de León es tajante y una con la que muchos fans y expertos coinciden, no todos son igual de duros con el juego y su desarrolladora pese a sentirse decepcionados con el producto final. El jugador profesional peruano Jhonathan Salazar, más conocido como ‘Jhona KRA’, mencionó que el hecho de que este título haya estado dos años en desarrollo entusiasmó a la comunidad de PES, pero el cambio de motor gráfico ya auguraba problemas y él hubiese preferido que se tomen más tiempo para lidiar con estas dificultades.

“Konami viene empeorando un poco el juego por años. Es consciente de que con cada nuevo lanzamiento, la gente lo desaprobaba cada vez más. Creo que cuando [Konami] pasa de un motor a otro como ocurrió con el paso de PES 2013 al 2014 o del pasado a éste, es muy inexperto como para sacar un buen juego cuando experimenta algo nuevo. Creo que se hubiesen tomado un poco más de tiempo hasta asegurarse que tenga una jugabilidad que sea del agrado de la gente”, señaló ‘Jhona’ en su declaración.

La reacción de la comunidad en momentos críticos

En lo que respecta a cómo ha actuado la comunidad de jugadores de PES, tanto León como Salazar están de acuerdo en que todos están desilusionados con el resultado de eFootball 2022 y, si bien no muchos han decidido migrar a la competencia directa que es FIFA 22, prácticamente nadie está jugando al nuevo título de Konami. Pese a que los gráficos fueron vapuleados hasta el cansancio entre los entusiastas de los videojuegos, los motivos por los que esta entrega se encuentra abandonada son más por su jugabilidad.

“Los jugadores profesionales estamos jugando eFootball PES 2021. En la nueva entrega no están los vestíbulos para poder jugar de manera online contra una persona que tú invites”, dijo Salazar. “El problema de la jugabilidad es que parece un juego de móviles. Está todo lento y ha habido un cambio de comandos que los que juegan desde hace tiempo notan. El mecanismo de defensa es mucho más pausado, como el de la competencia. Son cosas que en verdad a la gente le molesta porque cambian los comandos cuando PES ya tiene una esencia”.

Por otra parte, si bien ‘Jhona’ no ha sido testigo de este hecho, León asegura que existen jugadores y ,sobre todo, creadores de contenido de PES que han comenzado a migrar a FIFA 22 por un tema de jugabilidad, cambios de control y por el apartado offline del título. “La gente se cansó de esperar. Konami nos hizo jugar dos años el PES 2020 [el 2021 fue una actualización] y es parte de las malas decisiones que está tomando la empresa a nivel general. Lo puedes ver también en sus otros juegos como Metal Gear, Contra, Silent Hill y ahora le tocó a PES”, apuntó.

Una gran cantidad de fans permanecen fieles a la franquicia, pero se encuentran muy decepcionados con el resultado de este título desarrollado por dos años. (Foto: Konami)

¿Punto de no retorno o aún hay esperanza?

Cuando anunció que el nombre de su icónica franquicia pasaría a ser eFootball y que el próximo videojuego usaría el formato ‘free to play’ con una versión unificada para todas las plataformas incluyendo celulares, Konami expresó su deseo de revolucionar su querida saga de fútbol. Sin embargo, su apresurado lanzamiento para competir contra su eterno rival FIFA así como también malas decisiones respecto a su enfoque han llevado a la nueva entrega a ser el estreno peor calificado en la historia de Steam, por ejemplo.

¿Es posible remontar semejante adversidad? Para León, la compañía tiene ‘la pelota en su cancha’, por lo que debe ponerse a trabajar y más aún cuando ya ha anunciado el retraso de la versión estable. “Todo está en Konami, ellos tienen la última palabra. Tienen la capacidad de revertir esta situación y darnos un juego en condiciones que esté a la altura de las expectativas. Es ahora o nunca, ya que Konami ha perdido la confianza de sus consumidores y no puede cometer un error más”, dijo el youtuber.

Los bugs y glitches son pan de cada día en eFootball 2022. (Foto: Konami)

‘Jhona’ comparte una opinión muy similar, pero no se muestra entusiasmado porque la compañía no suele tomar en consideración las sugerencias del público para desarrollar su videojuego. “La mejor solución sería alejarse de esa unificación de plataformas, sobre todo con móviles, que es lo que impide que los gráficos del juego luzcan aceptables y que vuelvan los comandos de antes. En jugabilidad, PES siempre ha sido bien aceptado por la gente por lo que, si cambian estas cosas, creo que puede ser un buen juego. Pero, tienen que recuperar su esencia que están perdiendo por tratar de hacer cosas nuevas que no tienen nada que ver con ellos”, sentenció Salazar.

Ejemplos pasados como No Man’s Sky y Fallout 76 han demostrado que, con la suficiente dedicación y la correcta toma de decisiones, ningún videojuego es insalvable. No obstante, tal como destacaron los entrevistados, todo dependerá de lo que Konami esté dispuesto a hacer por rescatar a eFootball 2022 del abismo en el que se encuentra. Ahora que se ha anunciado el retiro de eFootball PES 2021 de las tiendas digitales, solo queda esperar a que la firma no tire la toalla y que logre mantener a su fiel comunidad de fans para que estén dispuestos a regresar a la nueva entrega una vez haya sido arreglada.

Ese es un rostro que no sabía que Robert Lewandowski podía hacer. (Foto: Konami)

VIDEO RELACIONADO

Una lista en la que ninguno quiere estar. En esta nueva edición de Game ON te traemos los peores videojuegos del 2020. null

TE PUEDE INTERESAR:

Síguenos en Twitter: