Tras su mal inicio en consolas y PC, Konami decidió darle una mejora a la jugabilidad y los gráficos de eFootball 2022. En la misma línea, lanzó la versión Mobile, la cual sigue teniendo problemas, pese a que muchos de los cambios ya han sido incorporados. ¿Funciona o no?

La versión móvil también con el Dream Team y sus tres modos de juego: Liga eFootball, eventos contra la IA y partidos rápidos online (contra otros jugadores). Además de los entrenamientos, son las únicas opciones que tiene eFootball 2022 Mobile para jugar.

Esta versión fue lanzada oficialmente el pasado 2 de junio, pero no fue hasta el 16 que se inició la segunda temporada. Los usuarios de Android ya podían jugar desde antes, pues el eFootball PES 2021 Mobile era el mismo juego y solo recibió una actualización, añadiendo el cambio de nombre y otras mejoras.

Género : Deportes

: Deportes Consola : Android (7.0 o superior) iOS (6s o superior)

: Android (7.0 o superior) iOS (6s o superior) Jugadores : Singleplayer, multiplayer (competitivo)

: Singleplayer, multiplayer (competitivo) Restricción de edad : Mayores de 8 años

: Mayores de 8 años Fecha de lanzamiento : 2 de junio de 2022 (versión móvil)

: 2 de junio de 2022 (versión móvil) Idiomas : Inglés, español, francés, portugués, alemán, italiano, ruso, turco, taiwanés, chino, coreano, indonesio y japonés.

: Inglés, español, francés, portugués, alemán, italiano, ruso, turco, taiwanés, chino, coreano, indonesio y japonés. Online : Sí, requiere acceso a Internet

: Sí, requiere acceso a Internet Tamaño de descarga: 2 GB

Jugar eFootball 2022 Mobile se siente gratificante solo al inicio

eFootball 2022 Mobile recompensa mucho al usuario cuando este empieza a disfrutar el juego. Regalo tras regalo, esta manera de recompensar por cada acción es algo que sucede con cualquier otro juego de deportes que tiene monedas integradas. Sin embargo, al cabo de un par de días ya parece que no necesitas entrar, salvo una vez al día para aprovechar la campaña de inicio de sesión.

Uno de los grandes problemas de este videojuego sigue siendo el contenido limitado que presenta a los jugadores. Si bien los títulos para celulares no están diseñados para que nos quedemos jugando por horas, sí nos deben invitar a que volvamos en algún momento del día. Esto no ocurre con eFootball 2022 Mobile.

Al cabo de unos días, probablemente ya no tengas recompensas disponibles, a excepción de las difíciles (100 partidos con el arco sin goles, por ejemplo), y la única motivación del usuario sea escalar en la Liga eFootball, lo cual, gracias a la dificultad, no es suficiente.

Los objetivos de eFootball 2022 Mobile pueden ser monedas o kits de entrenamiento. | (Foto: Captura de pantalla)

Lo bueno y lo malo de la interfaz de eFootball 2022 Mobile

Esta parte del juego es probablemente una de las mejores, pero también puede ser la más frustrante. El diseño es más simple que el de la competencia y, por lo mismo, no se siente tan recargado para una pantalla que, a todas luces, es más pequeña.

Este punto es un gran acierto, pues se nota lo ordenado que está todo y es más fácil navegar por el juego. A esta parte se le puede añadir el gran soundtrack del videojuego, el cual acompañará a los usuarios en todo momento, excepto cuando se está jugando un partido.

Sin embargo, en la interfaz existe un problema con la accesibilidad. Para entrenar o subir los atributos a un jugador, por ejemplo, debes hacerlo necesariamente dentro de la sección ‘Jugadores’. Es decir, si estás escalando en la Liga eFootball, por ejemplo, y obtienes un kit de entrenamiento como recompensa, para usarlo sobre uno de tus jugadores tienes que salir del modo de juego hasta llegar a la pantalla principal y luego ingresar a la sección mencionada.

Esto se tiene que hacer siempre, pese a que dentro de cualquier modo de juego se encuentra la opción de ‘Estrategia’. En esta, puedes ver a toda tu plantilla, pero no mejorar a tus jugadores. El usuario tiene que salir hasta la pantalla inicial, cuando se podría añadir la opción para hacerlo desde esa parte.

Lo mismo ocurre con las recompensas. Estas pueden llegar por la bandeja de entrada (por ganar eventos o ascender en la Liga) o al completar objetivos, pero, para reclamarlas, nuevamente el usuario tiene que salir hasta la pantalla inicial. Esta pérdida de tiempo no es un punto bueno para un juego móvil, pues estos se caracterizan por ser más dinámicos.

La jugabilidad, el gran problema de eFootball 2022 Mobile

Pese a las mejoras que se hicieron, aún se mantienen algunos problemas de la IA (la cual muchas veces no se mueve acorde al juego o incluso se queda mirando pasar la pelota entre sus pies) y los pases o disparos mal direccionados. A esto, se le añade que en esta versión hay un gran punto en contra: los controles.

De por sí, la jugabilidad no se compara con la de su principal competencia en la versión móvil. Si bien eFootball 2022 Mobile cuenta con los controles visibles, estos no funcionan siempre como deberían. Por ello, el juego cuenta con otro tipo de control: Touch & Flick (tocar y deslizar).

Esta forma de realizar acciones durante el partido puede ser muy gratificante, como decepcionante. Si bien parece más simple, los usuarios deben aprender una gran cantidad de combinaciones para esto. Por ejemplo, si se quiere barrer para quitar el balón, se debe mantener pulsada la parte derecha de la pantalla con un pulgar y luego deslizar la parte izquierda (en la dirección deseada) con el otro. Parece muy simple, pero se complica cuando estás bajo presión.

El tiempo para realizar las acciones es corto, por lo que cada error puede significar perder el balón o fallar un disparo. Para patear hacia el arco, se debe tocar una vez la parte derecha de la pantalla y tocar una vez más, pero pulsando hasta el nivel de fuerza deseado, mientras direccionas el disparo. Calcular esto puede ser complicado, más cuando vas pulsando la misma parte derecha de la pantalla para activar el comando de ‘sprint’ (correr rápido).

El matchmaking de eFootball 2022 Mobile

Al tratarse de un juego gratuito con microtransacciones, solo necesitas invertir dinero para tener una plantilla totalmente superior a la de otros jugadores. Sin embargo, esto no significa que se te empareje con otro usuario con el mismo nivel.

Alguien que acaba de entrar al juego y pasar por el entrenamiento, con 1.600 de nivel, puede terminar jugando con un adversario de más de 2.500, sea nuevo o no. Es decir, no importa si recién has empezado, te puede tocar un partido contra un jugador cuya plantilla y/o habilidad es totalmente superior.

A esto se le suma la conexión de tus adversarios. Si es muy baja, probablemente no termines el partido y te den el resultado de ganador por 3-0. En caso contrario, el juego irá por tropezones, pero no necesariamente para tu adversario.

eFootball 2022 Mobile: gráficos bajos para requisitos altos

La parte más criticada en el lanzamiento de eFootball 2022 en consolas y PC, además de la jugabilidad, fueron los gráficos. Desde un Cristiano Ronaldo que parecía un personaje de terror a un Messi que solo se vería en pesadillas, este punto fue mejorado en la v1.0.

En la versión Mobile, esta parte se mantiene sutil. Es normal que no se utilicen gráficos tan altos para un videojuego para celular, pero esto se contradice con los requisitos mínimos que exige el juego. La competencia de eFootball cuenta con imágenes más fluidas y destacables para su versión móvil, además de pedir menos requisitos que el título de Konami.

Los gráficos eFootball 2022 Mobile son aceptables, pero podrían mejorar, especialmente en el ambiente (los espectadores). | (Foto: Konami)

¿Es bueno eFootball 2022 Mobile?

No, pero realmente podría serlo. El juego aún se siente como si estuviera en la fase beta de su desarrollo, pues la jugabilidad aún no es aceptable. eFootball 2022 Mobile tiene un gran potencial, pues es más simple de usar y aprender que otros juegos de este tipo. Sin embargo, sus problemas terminan opacando lo bueno de la entrega. Si logran mejorar todos los aspectos señalados para la final de esta segunda temporada, la versión 2023 podría competir fácilmente contra el resto de juegos de la misma características.

El Comercio se contactó con Konami para conocer cómo piensan solucionar específicamente los problemas de matchmaking, los controles y jugabilidad, e interfaz de eFootball 2022 Mobile. La empresa respondió diciendo que estaban al tanto de estos inconvenientes y que “lamentablemente no podían responder” en ese momento, pues eran “actualizaciones que Konami iba a comunicar más adelante”.