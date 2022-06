La segunda temporada de eFootball ya ha comenzado y cada vez se suman nuevos usuarios que quieren experimentar el fútbol desde sus casas. Sin embargo, muchos tienen problemas a la hora de armar sus equipos y ganar, especialmente en el modo Dream Team.

Es esencial que los usuarios entiendan que el videojuego busca replicar la manera de jugar fútbol en la vida real, tanto dentro como fuera de la cancha. Si bien puedes utilizar jugadores que ya no están en actividad mientras usas a otros que sí, lo que se busca es que la experiencia sea la misma.

¿Cómo mejoro en los elementos más importantes de eFootball 2022?

1. Escoger bien un técnico y un estilo de juego en Dream Team. Los entrenadores ya no están atados un esquema de juego en eFootball 2022. Por el contrario, tienen nuevas características. Sabemos que quieres tener a los mejores técnicos al inicio, pero la mayoría de estos son muy caros para alguien que recién empieza (algunos cuestan hasta medio millón de GP), por lo que no tiene sentido buscarlos al iniciar.

Por ello, es importante que tengas en cuenta cuánto ya has gastado en la plantilla y qué tipo de juego quieres realizar. Uno de los aspectos importantes del entrenador es qué estilo has implantado en tu equipo, por lo que determinará las tácticas en la cancha. Por ejemplo, si has gastado mucho en los jugadores y no te alcanza para un técnico con 70 de estilo de juego, puedes optar por uno de 65 sin problemas.

Asimismo, los técnicos tienen bonificaciones según su plantilla. Puede ser un aumento de experiencia según la edad de algunos jugadores o para algunas posiciones. Por ello, también debes tener en cuenta a los futbolistas que tendrás en el banco, pues cuando los metas a la cancha, también se beneficiarán de estos bonos.

2. Comprar jugadores de forma correcta. Los jugadores pueden costar mucho y cuando se inicia en el juego no tenemos muchos GP. Por ello, no busques a los jugadores top o más caros, sino busca a quienes puedas acceder y que te sirvan para el equipo. Distribuye tus monedas en jugadores que vayan a aportar a tu esquema de juego.

Al mirar qué estadísticas tiene cada jugador, puedes armar tu plantilla de forma más fácil. Por eso, al igual que un club en el mundo real, debes cazar a los jugadores correctos en el universo que te muestra el videojuego. Comprar a futbolistas que cuesten menos de 10.000 GP, probablemente no valga la pena. Asimismo, ten en cuenta la estadística de tu equipo, pues si alguno está en menos de 50, gastarás más niveles en subirlos.

3. Si bien puedes mejorar cartas, no crearás una superestrella con todos tus jugadores. El nivel del futbolista es esencial para el videojuego. De esta forma sabrás qué tan valioso es para tu equipo. Sin embargo, mejorar su carta es difícil, pues necesitas pensar en cuánto subirán sus estadísticas a largo plazo y si vale la pena hacerlo.

Es mejor conseguir las mejores cartas o las especiales para subirles el nivel, pues son pocos al fin y al cabo. Los jugadores con contratos nominales no los tienen en absoluto. Por ello, es mejor escoger solo aquellos que se ajusten al estilo del equipo.