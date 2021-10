Conforme a los criterios de Saber más

No han sido pocos los memes e imágenes sobre eFootball, videojuego deportivo de Konami que ha sorprendido a propios y extraños por sus gráficos y una jugabilidad distinta a ediciones anteriores. Ya la compañía japonesa había adelantado que este título, que reemplaza a la mítica saga PES, marca un nuevo rumbo en su franquicia. Pero, ¿es, acaso, una traición a los fanáticos, como algunos han indicado? Te contamos nuestras primeras impresiones.

Como se recuerda, eFootball es un videojuego gratuito y multiplataforma. Está disponible en consolas PlayStation, Xbox y PC, y se basa en un formato de juego como servicio. Es decir, Konami agregará contenido jugable de manera paulatina mediante actualizaciones, en lugar de vender un videojuego nuevo cada año.

Desde el anuncio de que eFootball reemplaza a PES, las alarmas se encendieron. La comunidad se dividió y se encontraron opiniones de todo tipo. Incluso, jugadores profesionales comentaron que eFootball era una de las “últimas oportunidades de Konami para reenganchar al público con el juego”.

Ahora, con la primera versión ya disponible desde el 30 de setiembre, parece que la respuesta de los fans no ha sido del todo positiva. Tanto así que eFootball ya se posiciona como el juego peor puntuado en la tienda virtual Steam y Konami ha pedido disculpas públicas. Aunque, ¿cómo ha sido nuestra experiencia con la nueva obra de Konami? Con varias horas de juego, te contamos nuestra experiencia inicial:

Gráficos: aceptables, pero con margen de mejora

Si sabes sobre fútbol o videojuegos como PES o FIFA, quizás hayas visto una gran cantidad de fotos de futbolistas que no destacan precisamente por su calidad y realismo. Eso, en parte, es cierto: eFootball presenta unos gráficos regulares (al menos en la versión de PS5, que revisamos nosotros) y con problemas técnicos (bugs).

¿Qué queremos decir con esto? Por el momento, eFootball no resalta por ser un portento gráfico, como sí ocurría con anteriores PES, y, por el contrario, está cargado de errores técnicos. Aquí nos preguntamos: ¿qué estuvo haciendo Konami por dos años? Recordemos que PES 2021 fue solo una actualización de temporada, pues la casa japonesa señaló que aunaría esfuerzos en crear el nuevo eFootball.

eFootball utilizará la nueva versión del motor gráfico Unreal Engine. (Imagen: Konami)

Ahora bien, a pesar de todas las capturas y memes, no todos los jugadores en eFootball se ven mal. Algunas fotografías que han sido publicadas podrían pecar de tendenciosas (puedes revisar nuestra galería aquí, en esta podrás comprobar que varios futbolistas sí se parecen).

Pero, como bien dice el dicho, no se puede tapar el sol con un dedo. Existen problemas en cuanto a las físicas. Es decir, cuando los futbolistas corren y son marcados se ve cómo los brazos, piernas o cabeza hacen movimientos extraños. Es como si los jugadores fueran de plastilina. Esto también se ve a la hora de celebrar, como bien puede comprobar Messi y su grito de gol:

Lionel Messi en eFootball para PS5. (Captura de pantalla)

O Cristiano Ronaldo:

Jugabilidad: ni FIFA ni PES, eFootball labra su propio camino

Por muchos años, los jugadores de PES hemos estado acostumbrados a un patrón de juego similar, que cambiaba poco en la edición de turno del videojuego. Esto, a la larga, nos habituó a sentirnos cómodos en casa y, por supuesto, a ver los juegos de PES de una forma en concreta. Es por ello que algunos fanáticos han sentido como si Konami los hubiese traicionado.

Cuando jugamos, aparecerá una esfera turquesa a nuestro alrededor, con la que podremos señalar hacia dónde queremos regatear, aunque su implementación no ha sido del todo buena, pues no reacciona con rapidez. (Captura de pantalla)

Con eFootball, Konami ha borrado lo aprendido en décadas para empezar de cero. Aunque para muchos es un movimiento en falso, se agradece la valentía. En una industria en la que prima el “si funciona bien, no lo toques” Konami intenta cambiar el ángulo.

Si bien no lo consigue del todo, pues los controles de juego se sienten poco intuitivos y no muy bien balanceados, estamos frente a un juego como servicio que no dejará de evolucionar. Pero, no debemos dejar de mencionar que el gameplay nos ha parecido engorroso y que necesita de ajustes para hacer la experiencia más satisfactoria para el jugador. Por ejemplo, acciones tan básicas como marcar a un delantero, dar pase e incluso correr, necesitan de un extra más de cuidado y precisión, pues es fácil perder el balón y sentirnos frustrados.

En eFootball debemos presionar L2 y cuadrado para intentar robar el balón. Si no lo hacemos con precisión, nos pasarán con facilidad. (Captura de pantalla)

En cuanto a las adiciones, resaltamos que ya no se marca de manera automática presionando un botón, sino que ahora debemos ser inteligentes y saber cuándo intentar quitar la pelota con el defensor (así como ocurre con el vecino y rival FIFA). Si lo hacemos bien, robamos el balón, pero si lo realizamos mal, el delantero nos superará con facilidad.

La jugabilidad está por afinar, es cierto; pero, es indudable que la mayoría de jugadores de eFootball está en una situación de aprendizaje. No habrá tantas diferencias entre los mejores jugadores de PES y los casuales, puesto que ambos recién se encuentran en fase de adaptación. Esperemos que Konami en las próximas semanas continúe realizando los respectivos ajustes para mejorar la sensación de juego.

Cuando un jugador se acerca al lateral, la cámara se acerca de manera automática hacia él. (Captura de pantalla)

Modos de juego: una demo limitada

Otro punto importante y que ha pasado desapercibido es la cantidad de modos de juego y equipos disponibles en eFootball desde su lanzamiento. Konami, semanas atrás, confirmó que tan solo podríamos jugar con nueve equipos y visitar seis estadios. Además, no podemos hacer cambios tan simples como aumentar la duración de los partidos, escoger otro esférico o jugar prórroga o penales.

El Bayern de Múnich de Robert Lewandowski en eFootball para PS5. (Captura de pantalla)

Asimismo, hay dos modos de juego a disposición: Partido de exhibición y Eventos en línea. El primero es un partido normal de cinco minutos. El segundo, por su parte, ofrece a los jugadores la chance de escoger un equipo de un catálogo que va más allá de los nueve clubes de partido de exhibición (aquí encontramos a la ‘U’ y a Cristal, por ejemplo). Si conseguimos una serie de victorias, nos recompensarán con puntos GP. Es interesante, pero luego caemos en cuenta que solo podemos seleccionar a un equipo y no se nos explica el motivo de esta razón.

Dicho de otra forma, estamos en frente de una DEMO. Una versión que nos da una cucharadita de lo que se espera se convierta eFootball en un futuro. Justamente, Konami anunció que el 11 de noviembre llega la primera gran actualización, que llevará por nombre eFootball 2022 Premium Player Pack y tendrá un coste de US$39,99. Se espera que este DLC agregue funciones de juego extra, equipos y más cambios.

Impresiones finales

eFootball es un videojuego que aún tiene 90 minutos por delante, quizá los más importantes de la saga. Lo primero que debe hacer Konami, si es que no quiere volver a decepcionar a sus fanáticos, es solucionar los problemas técnicos y mejorar el apartado gráfico del título. Tras esto, la jugabilidad es otro campo que requiere ajustes, pero se agradece que intente innovar en el gameplay.

