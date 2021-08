Conforme a los criterios de Saber más

PES no va más. Ahora, en su lugar tenemos a eFootball, un videojuego gratuito y multiplataforma que le da un giro por completo a la popular franquicia de Konami. Con este lanzamiento, no solo cambia su modelo de juego anual, sino que introduce a la saga a un nuevo formato basado en el juego como servicio, al puro estilo de Fortnite o Call of Duty Warzone.

Como se recuerda, eFootball estará disponible en las plataformas PlayStation, Xbox y PC. En algún momento de la próxima primavera, también en celulares iOS y Android. Según ha informado Konami, eFootball contará con juego cruzado entre todos los dispositivos.

Además, eFootball será un juego como servicio. ¿Qué significa esto? Se ofrecerá contenido constante a los jugadores y se irá agregando de manera paulatina modos de juego de pago (DLC’s) y otras actualizaciones sin costo.

Para saber sobre la fórmula que utilizará Konami con eFootball, El Comercio se comunicó con Seitaro Kimura, productor del nuevo videojuego, quien detalló sobre las características y novedades del título:

Seitaro Kimura. (Foto: Konami)

- ¿Cuáles han sido los principales retos para la creación de eFootball, un videojuego multiplataforma?

Uno de nuestros principales retos fue crear un entorno que nos permitiera desarrollar para muchos dispositivos simultáneamente. El motor Unreal fue de gran ayuda para resolver este problema, ya que nos permite programar para todos los dispositivos en un único entorno de desarrollo. Al poder llevarlo a cabo en un único entorno, pudimos conseguir un juego multiplataforma con relativa facilidad.

- ¿Qué diferencias podemos encontrar entre las versiones de consola, ordenador y celular?

Aunque el motor de juego es el mismo, estamos trabajando para garantizar la mejor experiencia de juego en cada plataforma. Las consolas de nueva generación y las PC de alto rendimiento nos permiten dedicar más recursos a la experiencia de juego, por lo que hemos incluido una serie de elementos que no son posibles en los móviles, como el césped en 3D, el movimiento realista de los espectadores, el procesamiento cruzado de los juegos en movimiento, la iluminación intensa y el desenfoque de movimiento. Esto es algo que no se puede conseguir en un dispositivo móvil.

El sonido, que es importante para crear una atmósfera de estadio, se ha reconstruido desde cero, los gritos y suspiros del público también añadirán emoción al juego. Así pues, los dispositivos de alto rendimiento ofrecen la experiencia más inmersiva.

Robert Lewandowski y Serge Gnabry, del Bayern. (Imagen: Konami)

- ¿Cómo harán para que los enfrentamientos entre los jugadores de consola y los de móvil sean justos?

En cuanto a los dispositivos de entrada, tenemos previsto permitir que los jugadores conecten sus mandos favoritos, ya sean de PC o de móvil. Intentaremos que los jugadores puedan participar en el juego en el entorno que elijan, pero como se trata de un nuevo reto, seguro que recibiremos diversas opiniones. Nos gustaría reflexionar sobre esas opiniones para que sea justo.

- En cuanto a los modos de juego, ¿serán de pago o habrá modos gratuitos? Y en los clubes, ¿habrá que pagar para jugar con alguno de ellos?

Planeamos tener modos de juego que se actualizarán de forma gratuita y los que se venderán como contenidos premium. Los clubes y las licencias se añadirán y actualizarán de forma gratuita, básicamente igual que antes. También seguiremos ofreciendo Live Update, un servicio gratuito de actualización de datos, por lo que los fichajes y cambios de fichaje de cada equipo se actualizarán semanalmente.

eFootball cuenta con la 'Motion Matching', una tecnología que convierte la amplia gama de movimientos que realizan los jugadores en el campo en una serie de animaciones. (Imagen: Konami)

- ¿Qué novedades encontrarán los aficionados en eFootball, en comparación con las versiones anteriores de PES?

Para crear un nuevo motor de juego de fútbol echamos un vistazo a la diversión del fútbol y decidimos empezar una nueva evolución con la parte más emocionante del juego: 1 vs. 1. Creemos que la parte más interesante del fútbol es el juego uno contra uno, así que nos estamos centrando en ese apartado. Estamos haciendo hincapié en los aspectos tácticos del juego, como defender y esquivar los ataques. Tendremos que esperar un poco más para anunciar las especificaciones detalladas.

eFootball utilizará la nueva versión del motor gráfico Unreal Engine. (Imagen: Konami)

Para entender cómo juegan los mejores jugadores del mundo, trajimos a Iniesta y Piqué como asesores del juego. Fue una decisión grande el hecho de cambiar los controles, que la gente está acostumbrada, pero hizo que la lucha por el balón fuera más realista y reflejara mejor las intenciones del usuario. Por ejemplo, cambiamos la forma de controlar el regate con “Control del balón”, que aprovecha la entrada analógica del R2/RT para controlar libremente la fuerza del toque del balón, y “Knock-On” permite realizar toques fuertes instantáneos. Dado que el regate es naturalmente contra un defensor, también hemos añadido algunos elementos nuevos a los controles defensivos, como “Agrupamiento” y “Defensa física”. Todavía estamos trabajando en los controles, así que esperen los nuevos anuncios.

- ¿Cuáles son sus planes para el contenido posterior al lanzamiento?

A partir de ahora, actualizaremos la plataforma regularmente con el título “eFootballTM”, pero también tenemos previsto lanzar actualizaciones importantes cada año que representen la temporada de fútbol.

DATO:

Todavía no hay una fecha de lanzamiento concreta de eFootball, pero se espera que vea la luz entre los meses de setiembre y octubre.

