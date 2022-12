El campeonato mundial del videojuego Mobile Legends: Bang Bang está por empezar. Se trata del M4 World Championship, que se llevará a cabo en Yakarta, Indonesia, del 1 al 15 de enero y contará con la participación del equipo peruano Malvinas Gaming.

Como se recuerda, Mobile Legends: Bang Bang es un videojuego multijugador arena (MOBA, por sus siglas en inglés) al puro estilo de Dota 2 o Lol, pero para dispositivos móviles. De acuerdo a sus creadores, el juego cuenta con una comunidad de más de 105 millones de jugadores activos por mes y es uno de los títulos más jugadores de su género en el mundo.

La obra de la desarrolladora asiática MOONTON Games cuenta con su campeonato mundial, el también conocido como el M World Championship. La edición de este año es la cuarta, por ello el torneo se llama M4.

El M4 es el campeonato mundial de Mobile Legends. / MOONTON

A su vez, tenemos dos representantes latinoamericanos en el M4: el peruano Malvinas Gaming y el argentino S11 Gaming. Ambos consiguieron sus cupos hacia la competencia luego de batirse a duelo con los mejores equipos de las ligas regionales.

El torneo internacional contará con los cuadros más fuerte de las principales regiones del globo, tales como MDH Esports (región del Mekong), ONIC Esports (campeón de Indonesia), TODAK (Malasia), RRQ Akira (campeón MLP BR S3, Brasil), Team HAQ (Malasia) y The Valley (Norteamérica).

Malvinas Gaming es un equipo conformado por cinco jugadores peruanos. / MOONTON

¿Cuándo juegan Malvinas Gaming y S11 Gaming?

Antes de empezar, recordemos que el campeonato se dividirá en fase de grupos y playoffs. La primera va del 1 al 4 de enero y la segunda del 7 al 15.

Ahora bien, Malvinas debuta el 1 de enero cuando se enfrente a MDH Esports desde las 3:00 a.m. (hora Perú). Luego volverá a jugar el mismo 1 de enero desde las 5:00 a.m. contra TODAK. Su último encuentro será contra ONIC Esports el 3 de enero a las 2:00 a.m.

S11, por su parte, debuta el 2 de enero a las 3:00 a.m. contra The Valley. Tras ello se mide el 4 de enero con RRQ Akira a las 2:00 a.m. y el mismo día a las 4:00 a.m. contra Team HAQ.