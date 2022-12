Sony ha anunciado el retorno de una de sus promociones favoritas: el Fin de Semana Gratis de Multijugador Online Gratuito. La promoción significa que todos los usuarios de PS4 y PS5 podrán disfrutar del multijugador de PlayStation Plus de forma gratuita, pero por tiempo limitado.

El multijugador online de PS Plus estará gratis de las 00:01 a.m. del sábado 10 de diciembre hasta las 23:59 p.m. del domingo 11 del mismo mes. PlayStation te anima a probarlo contra tus amigos o contra jugadores de todo el mundo. Podrías, por ejemplo, probar el multijugador de Call of Duty: Modern Warfare o de FIFA 23.

Reúne a tus amigos o reta a jugadores que no conoces en el Fin de Semana Multijugador Online Gratuito. Espéralo el 10 y 11 de diciembre. https://t.co/KZvXbkMFMV pic.twitter.com/yK8IWUmEzg — PlayStation Latam (@PlayStation_LA) December 7, 2022

¿Cuáles son los requisitos para acceder a esta oferta? Solo debes contar con conexión a internet y una cuenta PlayStation Network, además de, desde luego, los juegos compatibles con multijugador. Cabe recordar que la suscripción de PlayStation Plus empieza, en su versión más básica, en US$9,99 por un mes.