El Mundial de Call of Duty: Mobile se celebrará en junio y repartirá millonario premio

Activision, máximo responsable de la franquicia Call of Duty, confirmó que el campeonato mundial del popular Call of Duty: Mobile iniciará el 3 de junio próximo y repartirá un premio de US$ 2 millones a sus participantes. Para este evento, la compañía contará con la colaboración de Sony, con quien aunará esfuerzos para organizar el Call of Duty: Mobile World Championship 2021.

Según un comunicado de Activision, la cita eSport está abierta a participantes en todo el mundo a través del Ranked Mode y se llevará a cabo a nivel regional en múltiples etapas.

Asimismo, los jugadores seleccionados podrán calificar por un lugar en las Finales del Campeonato Mundial en sus regiones, así como a través de otros torneos de los que se presentarán detalles próximamente.





“El ímpetu mundial de Call of Duty: Mobile es increíble, ya que nuestros jugadores continúan pasándolo muy bien jugando”, dijo Matt Lewis, vicepresidente de dispositivos móviles de Activision. “Partiendo de la competencia del año pasado, hemos aumentado el premio monetario y la cantidad de equipos que pueden clasificar, por lo que hay aún más razones para que los fanáticos demuestren que tienen lo que se necesita para ser los mejores”.

Call of Duty: Mobile es un videojuego de acción en primera persona que ofrece mapas, modos, armas y personajes favoritos de los fanáticos de Call of Duty, incluida la serie Modern Warfare y el universo Black Ops, en un paquete móvil completo. Call of Duty: Mobile es desarrollado por TiMi Studios de Tencent Game y publicado por Activision.

Está disponible para iOS y Android de manera gratuita.

