Es oficial. El esperado videojuego The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom se estrenará a nivel global el próximo 12 de mayo de 2023 como exclusiva de la Nintendo Switch.

Para quienes no lo sepan, estamos en frente de la secuela del aclamado The Legend of Zelda: Breath of the Wild de 2017, que para muchos es uno de los mejores videojuegos de la historia.

El anuncio se dio en el marco de un reciente Nintendo Direct, que sirvió para presentar un breve adelanto del videojuego y confirmar su nuevo título, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. El evento también fue una ventana para mostrar otros títulos de la empresa japonesa Nintendo. En este enlace podrás conocer todas las novedades del Direct.

Aquí te dejamos el adelanto oficial de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom:

Finalmente, el esperado videojuego se lanzará el 12 de mayo de 2023 en la consola híbrida Nintendo Switch.