Los equipos peruanos de Beastcoast, Thunder Awaken y Hokori clasificaron a la fase playoffs en The International (Ti) 2022, luego de superar la etapa grupal. El evento, llamado también el Mundial de Dota 2, es uno de los más importantes en el mundo de los videojuegos y cada edición reparte millones de dólares en premios.

Luego de enfrentarse a equipos de talla mundial como PSG.LGD, Team Spirit, Royal Never Give Up o Evil Geniuses, los equipos nacionales Hokori, Beastcoast y Thunder Awaken clasificaron a la segunda ronda y se preparan para la fase que define al campeón del mundo.

Cabe resaltar que Beastcoast casi es eliminado en la etapa grupal, pero gracias a victorias contra Talon y TSM y un empate con Thunder pudo alcanzar los puntos necesarios para clasificar a los playoffs.

Thunder y Hokori, a diferencia de Beastcoast, tuvieron mejores resultados en la etapa grupal. El primero aseguró su participación en la Llave alta, mientras que el segundo se quedó cerca pero finalmente jugará en la Llave baja.

Representación peruana asegura Top 8 en el Mundial de Dota

Ahora bien, revisando el fixture de partidas, podemos ver que Hokori y Beastcoast se medirán en un uno a uno por ver quien pasa a la siguiente ronda. El que gane en esta serie se enfrentará al perdedor de Evil Geniuses vs. Thunder Awaken.

Llaves del evento principal del mundial de Dota 2.

Si vemos los rendimientos de la fase grupal, y aunque nada está dicho, de perder Thunder contra Evil Geniuses, chocaría con el ganador de Hokori vs. Beastcoast. Nuevamente un peruano será eliminado, pero la victoria asegura la presencia peruana en el top 8 en The International, igualando la mejor participación de un Sudamericano en la cita (Infamous en The International 2019).

Cuándo empiezan los Playoffs

Con la etapa grupal ya concluida se da inicio a los playoffs, la fase más importante y la que se llevará a cabo en el estadio Suntec Singapore. Aquí luchan los equipos más poderosos del mundo y en esta edición de The International 2022 están clasificados los tres peruanos Hokori, Thunder Awaken y Beastcoast.

Los playoffs dan inicio el 19 de octubre y se extienden hasta el 30 del mismo mes.

Para mala noticia de los fanáticos del Dota sudamericano, Hokori y Beastcoast chocan en la primera ronda de la llave baja (Lower Bracket), por lo que solo uno de estos equipos pasan a la siguiente ronda. Tras esto, hay posibilidades de que el ganador se enfrente al también peruano Thunder Awaken si este no logra vencer a Evil Geniuses en la llave alta (Upper Bracket).

Sea cual sean los resultados, los equipos sudamericanos pueda que se tengan que eliminar entre sí, pasando de tres representantes a solo uno.

Thunder Awaken vs. Evil Geniuses: 19 de octubre - 9:00 p.m. (hora Perú)

19 de octubre - 9:00 p.m. (hora Perú) Beastcoast vs. Hokori: 20 de octubre - 3:00 a.m. (hora Perú)

Cómo ver gratis y en español The International 2022

Ahora bien, aquí te dejamos la información para que puedas ver todas las partidas de The International en español y con el cast oficial:

Fase de grupos (14 al 18 de octubre)

Con las clasificatorias regionales y, repechaje ya concluidos, lo último que le toca retransmitir a ESB_Dota 2 es la fase de grupos (14 al 18 de octubre). ¿Dónde transmiten las partidas? ESB tiene diversos canales en plataformas como Facebook , Trovo , Twitch y Youtube .

Main Event (19 al 30 de octubre)

Como ya dijimos, el evento principal -o playoffs- será transmitido por 4D Esports desde el mismo estadio en Singapur (19 al 30 de octubre). El staff de la productora viajará al recinto para preparar el cast oficial. 4D Esports cuenta con sus canales en Facebook , Trovo , Twitch y Youtube .

Cabe resaltar que los jugadores pueden ingresar a Dota 2 y ver desde allí mismo las partidas. Así como tenemos cast en español, también está el cast en inglés, portugués, chino y ruso.

The International 2022 de Dota 2. (Foto: Valve)

¿Cuánto dinero repartirá el Mundial de Dota 2?

Actualmente, hay un pozo acumulado de más de US$16 millones hasta el cierre de esta nota. Este monto, como se explicó, seguirá en ascenso y el ganador se llevará la mayor cantidad. En ediciones anteriores, los ganadores se llevaron el 44% del total. Sin embargo, en esta ocasión, habrán 20 equipos participantes, es decir, 2 más que las ediciones anteriores, por lo que el porcentaje que ganaban va a cambiar.