Aritz “Moyorz87” Acevedo se convierte en el nuevo streamer y embajador de Movistar Riders

El combinado de eSports Movistar Riders anunció el fichaje de Aritz “Moyorz87” Acevedo como su nuevo embajador. De 31 años, el natural de Pamplona, España, lleva cuatro años generando contenidos de videojuegos en YouTube mientras lucha contra una enfermedad llamada osteogénesis imperfecta o huesos de cristal, que le obliga estar en una silla de ruedas.

“Jugando online he tenido la oportunidad de conocer personas increíbles que, hoy en día, son grandes amigos”, así declara Aritz su afición a los videojuegos y eSports.

Cuando tenía 3 meses de nacido, Aritz fue diagnosticado con este problema y le dieron una corta esperanza de vida. Sin embargo, con su espíritu de lucha y superación lleva enfrenándose a la enfermedad.

“Los médicos pensaban que mi madre me maltrataba porque tenía muchas fracturas”, cuenta. Pero, “los videojuegos han sido una manera de desconexión de la vida real en plan guay. Y me han acompañado en muchos momentos para llevar mejor mi discapacidad”, explica en una entrevista brindada a El País de España.

“Moyorz87” dedica 4 horas para hacer streaming, grabar y editar videos. En verano da más tiempo a sus personas más cercanas.

Desde 2015 comenzó a emitir contenido por su canal de YouTube. “Al principio me daba cosilla mostrar mi cara y que me viera todo el mundo en Internet, pero mis amigos me decían que si quieres destacar en YouTube tienes que hacer algo diferente y que yo soy único y diferente”, revela.

El Youtuber tiene casi 160.000 suscriptores. Con ellos interactúa contando sus experiencias. También está en Twitch hace un año. “Se comparten muchas cosas. Río mucho con ellos, aunque, a veces, si hay que llorar se llora”.

El generador de contenido admite que no es malo en FIFA, Fortnite y Counter Strike, también está probando jugar con el nuevo modo de League Of Legends (LOL).

Ingreso a Movistar Riders

Fernando Piquer, CEO de Movistar Riders, dijo que conoció la historia de Aritz a través de su canal y se dieron cuenta de que su personalidad “compartía muchos valores sobre los que hemos construido el club: superación, motivación, eliminación de barreras, etc.”

“Moyorz87” dice que su incorporación significa mucho para él. “Tengo muchas ganas de empezar esta nueva etapa y vivir a tope esta oportunidad de dar todo lo mejor de mí haciendo cosas nuevas junto al mejor Club de España”, concluye.