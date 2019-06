eLiga Sul, la liga oficial de eSports de Ronaldinho | ENTREVISTA

Los deportes electrónicos continúan dando pasos gigantes en la industria de los videojuegos y del entretenimiento. En los últimos meses, celebridades como Will Smith o Gerard Piqué han hecho público su apoyo a los eSports. Pero no son los únicos. Ronaldinho, el ex '10' brasileño, tiene desde 2018 su propia liga de deportes electrónicos, eLiga Sul.

En ese sentido, eLiga Sul de Ronaldinho organiza torneos de Pro Evolution Soccer, el simulador de fútbol de Konami. Asimismo, desde su creación en octubre de 2018, ha tenido presencia en América, Europa y Asia.

eLiga Sul, la liga de eSports de Ronaldinho | ENTREVISTA

¿Qué impulsó al astro brasileño a tener presencia en los eSports? ¿Quiénes son las figuras de su liga? ¿Qué tan buenos somos los latinos en eSports? Conversamos sobre esto y mucho más con Renato Sá Neto, director de eLiga Sul.



