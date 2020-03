La temporada 2020 del fútbol peruano acaba de empezar y Alianza Lima ya cosechó su primer título. Al menos en el campo de los deportes electrónicos, pues el club blanquiazul salió ganador del Torneo Apertura de la Super Liga de Esports del videojuego PES 2020, bajo el formato 11 vs. 11. El cuadro de La Victoria finalizó la competencia sin equipo que le haga frente, ya que fue el más goleador y le sacó siete puntos de ventaja al segundo.

Después de 13 jornadas (es decir, 26 partidos), Alianza sumó 62 puntos y 99 goles anotados. Su más cercano perseguidor fue Sporting Cristal Esports, que se quedó con 55 unidades y 80 anotaciones. De esta forma, Alianza se llevó a casa un premio de S/. 400 en efectivo y asegura su presencia en los playoffs que definirán al campeón nacional de PES a fin de año.

Aquí la última jornada que enfrentó a Alianza vs. Breakers, con un saldo de 3 a 2 para los grones y un empate 3 a 3:

El Torneo Apertura reunió a los 14 mejores equipos de PES del país. Además de Alianza, Cristal y Breakers, también encontramos a Universitario eSports y San Martín eSports.

Asimismo, esta cita dio el pitazo inicial en noviembre y se extendió hasta el 2 de marzo, día que se jugó el último partido. Los responsables fueron la SuperLiga de Esports y la Liga Peruana de PES, ambas organizaciones independientes.

Así quedó dicha tabla:

Así quedó la tabla del Apertura 11 vs. 11 de PES 2020. (Difusión)

Para los interesados en el tema, lo que se viene es el Torneo Clausura, así como ocurre en el fútbol nacional.

¿Y cómo se juega un partido competitivo en PES? Aquí una pequeña explicación: existen varios formatos (1 vs. 1, 5 vs. 5 u 11 vs. 11), para este Apertura se utilizó el 11 vs. 11, el cual reúne a 22 personas, quienes chocan en un partido de ida y vuelta a través de Internet. En el caso de que no haya un jugador, el juego lo reemplaza con una computadora en nivel principiante.

Alianza Lima, el nuevo inquilino de los eSports

Es cierto: Alianza ya ganó su primer título en el competitivo mundo del fútbol virtual. Pero, hay que destacar que este cuadro recién se sumó a los deportes electrónicos a finales de enero, con un equipo enfocado al juego de Konami. Pero, ¿cómo participó en el Apertura si este comenzó en noviembre? El conjunto aliancista ‘fichó’ al equipo Imperial PES, por lo que lo reemplazó en la tabla de clasificación.

Alianza Lima eSports. (Captura de pantalla)

Camino hacia la gloria

Pero el viaje no siempre tuvo luz, por momentos los resultados no acompañaron a los blanquiazules, que nunca se resignaron. Para entrar más en el tema, este Diario conversó con Anthony Goñas, el director técnico de Alianza Lima eSports, quien adelantó que la temporada estuvo “llena de altibajos”, pero que con seriedad y compromiso consiguieron el título.

Anthony Goñas y el equipo de Imperial PES que ahora juega bajo el nombre de Alianza Lima eSports. (Foto: Solid Fotografía / Archivo personal)

“[En el torneo] Empezamos como Imperial PES, pero cuando agarramos el nombre de Alianza tuvimos una motivación más fuerte. Tener el nombre de Alianza nos impulsó a revertir [la situación], porque estábamos un poco complicados con la tabla, los muchachos se entusiasmaron con el nombre de Alianza y se vinieron unas cinco o seis fechas sin perder”, declara el pro-player nacional.

La situación a la que se refiere Goñas es cuando a mitad de temporada (jornada 7 para ser exactos) Alianza se ubicaba como tercero, por detrás de dos pesos pesados del PES nacional: Sporting Cristal Esports y Grobari eSports, segundo y primer lugar, respectivamente.

Alianza Lima Esport fichó a Imperial PES y a sus jugadores y así estuvo la tabla en la jornada 7. (Difusión)

La temporada fue larga y el equipo no siempre respondió de manera adecuada, lo que provocó que Alianza esté en varias fechas en el tercer o segundo lugar.

“Tuvimos un desempeño con bastantes altibajos. Renegamos porque éramos segundos y el primero, Grobari, nos sacó seis puntos más de ventaja. Y bueno, el equipo se vino arriba al pertenecer a Alianza, con esto apareció el fútbol. Todos los jugadores fueron muy responsables, desde el arquero, mediocampo y delanteros".

Todo cambió cuando los deportistas electrónicos se pusieron la camiseta de Alianza Lima Esports. Y como si se tratase de un partido de fútbol, remontaron: “El tema anímico hizo la diferencia... Varios somos hinchas de Alianza y eso te motiva más. Vas representando al equipo de tus amores”, dijo Goñas.

En las siguientes fechas, Alianza se recompuso, igualó y venció a todo rival. Mannuci Esports perdió 5-3 y 2-0; Pataclan lo mismo, por 6-3 y 6-2. Wargos fue superado 6-0 y 2-1; FIWA cayó 2-0 y 1-0. En la última fecha, ya como campeones, los potrillos le ganaron a Breakers 3-2 y empataron 3-3. Un festín.

Así, los grones quedaron en primer lugar, sacaron siete puntos de ventaja y marcaron 99 goles.

Alianza Lima eSports salió campeón del Apertura del juego PES 2020 en su modalidad 11 vs. 11. (Difusión)

La clave del éxito

Así como en cualquier deporte, el profesionalismo importa tanto como el talento propio. Ya lo hemos visto en futbolistas peruanos, que por sus indisciplinas echan a perder su carrera. Esto también se repite en los eSports y para Anthony Goñas la seriedad es más que importante.

“Si bien [PES] es para divertirse, hay equipos que se lo toman a la broma. Nosotros nos lo tomamos en serio, se trata de jugar y que respeten sus posiciones, es más difícil jugar 11 vs. 11 que un 1 vs. 1 controlando a todo el equipo. Cada uno maneja y respeta su posición de manera responsable”, asegura el jugador.

“Hay equipos que si bien tienen buenos jugadores, el caso de Cristal, pero el tema de no jugar ordenados, los complica. Muchas veces no puedes tener juego en equipo. Si eres ordenado, puedes conseguir un empate y la victoria”, declaró.

El detalle de la ‘chacota’ puede jugar en contra y en los partidos de PES también se replica. “Entre todos los equipos hay bastante amistad y cuando hay transmisiones tú te das cuenta, se están riendo bastante. Pero, a veces, ya... como que entre uno y el otro se molestan o se empiezan a burlar de que falló el gol o la asistencia. En nuestro caso no, si fallamos un gol o no sale bien un pase, en la siguiente jugada saldrá”.

Para el DT de Alianza, el factor de la seriedad es la clave. Pero no es el único. Para él, la clave del éxito es el compromiso:

“Se necesita gente con compromiso y disponibilidad para jugar. Al final, como nos pasó, si bien de los 11 que juegan, cuatro o cinco son grandes jugadores a nivel 1 vs 1, y los otros no son ‘cracks’ en el 1 vs 1, pero tienen el compromiso de estar ahí. Esos jugadores son los que más importan, aportan su granito de arena en el tema de responsabilidad hacia el equipo”.

