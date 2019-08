Street Fighter | "Si hubiera apoyo, podríamos estar luchando contra los países más fuertes" | ENTREVISTA

Los deportes electrónicos (eSports) no se limitan a videojuegos como Dota 2, League of Legends, PES o Fortnite; más allá de estos nombres, existe una escena repleta de diferentes géneros que se prestan para la competencia, tales como Street Fighter (peleas), Rocket League (deportes), Clash Royale (cartas) u otros.

El incremento de los eSports es cada vez más notorio, es cierto. Pero no todos los juegos y empresas pueden premiar con millones de dólares a sus competidores, como pasa con el The International de Dota 2 o el pasado Fortnite World Cup. No obstante, siempre habrá una comunidad fiel, apasionada, que esté empujando el coche, como dice el dicho.

[ - "Perú es el país más fuerte en Dota 2 en todo Latinoamérica" | ENTREVISTA]

[ - eSports | Super Smash Bros. Ultimate, el juego más popular entre los participantes del EVO 2019]

En ese sentido, una de las series precursoras de los eSports que hasta ahora se mantiene con vida (y con gran salud) es Street Fighter, la franquicia de Capcom consiguió un éxito enorme en la década de los 90. Con Street Fighter II, la continuación, los Fighting Games (juegos de pelea) empezaron una revolución.

►Los Fighting games en Perú, un futuro esperanzador

Acerca de la escena competitiva de videojuegos de pelea de Perú, Gonzalo Buleje (más conocido como 'Pikoro'), uno de los jugadores nacionales más destacados de Street Fighter V en Latinoamérica, destacó en comunicación con El Comercio que "si hubiera apoyo, nuestro país podría estar luchando contra los países más fuertes."

El pro-player de 30 años tiene más de 9 años de experiencia en la escena competitiva de Street Fighter y cuenta con el logro de haber clasificado a la Capcom Cup 2018, el Mundial de Street Fighter, la cita de eSports de más relevancia del juego (al nivel del EVO).

Gonzalo 'Pikoro' Buleje es uno de los mejores jugadores de Street Fighter en nuestro país. (Foto: Archivo personal) Agencias

'Pikoro' destaca que actualmente es complicado vivir de los eSports en materia de Fighting games. "Aquí solo apoyan a los juegos como Dota 2 o LOL, a ellos le pagan un sueldo. Pero en los Fighting games es más difícil, porque no hay apoyo. Hay talento, pero si hubiera un sueldo que te permita viajar y dedicarse al 100% podríamos estar luchando contra los países mas fuertes, dándole pelea", apunta el experimentado jugador.

Aquí una de las últimas victorias internacionales de 'Pikoro':

Cuando se le preguntó sobre los Fighting Games en específico, él comentó que "no están bien" e hizo hincapié en que su género no es muy apoyado por empresas. "Sigue habiendo bastante trabajo por hacer, falta gente que apoye al gamer peruano, al de videojuegos de pelea. Se puede explotar ese mercado. Acá hay bastante gente que tiene muy buen nivel, gente fuerte y se pueden dar bastantes logros."

Gonzalo 'Pikoro' Buleje es uno de los mejores jugadores de Street Fighter en nuestro país. (Foto: Archivo personal) Agencias

A pesar de su disconformidad, 'Pikoro' a la fecha ha sabido conseguir buenos resultados en los torneos internacionales en los que ha podido participar. Hace unos meses quedó en tercer lugar en The Fight, un torneo realizado en Colombia, con el que aseguró un cupo en las próximas regionales que definirán a los participantes del Capcom Cup 2019. A su vez, el pasado 27 de julio se coronó campeón del Torneo Online Latin America South (parte del tour mundial de Capcom).

"No me puedo dedicar al 100% a los eSports. Ya que tengo una hija, pero sí estoy bien metido. Más de la mitad de mi tiempo. Sigo entrenando muy duro, estoy ahorita en el quinto puesto (Luego de esta entrevista, Gonzalo ganó un torneo y ahora se ubica en el segundo puesto) en toda Lationamérica. Ya estoy clasificado a las regionales, y eso que solo fui a un torneo en Colombia en el que quedé en tercer puesto. Eso ha sido lo que he podido conseguir", agrega el jugador peruano.

Para más información de eSports no olvides revisar la portada del diario El Comercio.

Síguenos en Twitter: