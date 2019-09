El jugador de eSports más rico del mundo tiene 19 años y más de US$ 5 mlls en el banco

Anathan 'Ana' Pham tiene 19 años, nació en Melbourne, Australia, y es parte del único equipo bicampeón a nivel global del popular videojuego Dota 2. En los dos últimos años, el pro-player ha conseguido amasar una fortuna de más de US$5 millones jugando solo un videojuego.

El talentoso australiano es parte de OG, organización de eSports que ganó el The International, el Mundial de Dota, en 2018 y 2019. En su totalidad, ambos certámenes premiaron al equipo con la cifra de US$26'854.339.

- Los eSports que más dinero han repartido en premios en lo que va del año

- Claro Guardians League Temporada 2 | Premios y fixture del máximo competitivo peruano de League of Legends

► CLIC AQUÍ para visitar la portada de eSports



Pero, ¿quién es 'Ana'? ¿Cómo comenzó en el mundo del Dota 2? ¿Realmente es tan bueno? A continuación, todos los detalles del jugador que con 19 años ya es millonario.

Anathan 'Ana' Pham nació en Australia en 1999 y comenzó su vida profesional en Dota 2 en 2013, año en que formó parte de la escuadra norteamericana de Mobility Gaming. No obstante, por aquel entonces aún jugaba en línea.

Anathan 'Ana' Pham tiene 19 años y es un jugador profesional de Dota 2. (Foto: OG / Facebook) Agencias

No fue hasta a finales de 2015, cuando 'Ana' tomó la decisión de abandonar Australia para mudarse a Shanghái, ciudad en la que se unió a la liga interna del equipo profesional CDEC. Gracias a ello, Anatham Pham obtuvo roce con jugadores chinos de alto nivel, lo que provocó -consecuentemente- que el australiano desarrolle su potencial.

Sin embargo, no fue fácil. Pues cuando 'Ana' dejó Australia por primera vez, él estaba a punto de terminar la secundaria y su madre no estaba del todo convencida del viaje de su menor hijo. A pesar de ello, el hermano de 'Ana' consiguió convencerla. El resto es historia: el joven ha conseguido ganar millones de dólares dedicándose profesionalmente al Dota 2.

Estando en China, a mediados de marzo de 2016, Pham se unió a Invictus Gaming, cuadro que era liderado por el recordado 'Ferrari_430'. Pero, el detalle fue que 'Ana' ingresó al equipo como suplente, por lo que las posibilidades de jugar no eran seguidas.

Meses después y coincidiendo con el final de The International 2016, 'Ana' tomó la decisión de salir de Invictus Gaming para unirse OG, equipo europeo con el que tiempo después ganaría el Mundial de Dota 2 en dos oportunidad.

Anathan 'Ana' Pham durante el Boston Major 2016. (Foto: AFP) Agencias

Una vez en OG, 'Ana' comenzó a ganar torneos como el Kiev Major 2017, el Boston Major 2016 o el Elimination Mode 3.0. Pero no fue hasta finales de 2017, época en la que abandonó OG para probar suerte en equipos más pequeños como Team World o Echo International.

Aquí un perfil que le realizó Valve, la organizadora The International:

Lamentablemente, para 'Ana' no fue una buena decisión, pues no consiguió los objetivos que deseaba y terminó por regresar a OG en junio de 2018. Cuando lo hizo, el resultado fue más que positivo: campeón con OG en The International 2018 (evento que repartió más de US$ 25 millones) tras superar por 3 a 2 a PSG.LGD.

Con este logro, 'Ana' se hizo con la suma de US$2'249.136, su primer gran premio.

Anathan Pham (izquierda) y Topias Taavitsainen (derecha) abrazándose luego de vencer a PSG.LGD, durante The International 2018. (Foto: AFP) Agencias

En noviembre de 2018, tres meses después de la victoria en el The International, 'Ana' decidió retirarse temporalmente de la escena profesional de Dota 2. El australiano se tomó un descanso hasta marzo de este año, mes en que volvió al ruedo competitivo.

Poco a poco fue aumentando su nivel, pues OG no consiguió victorias hasta que llegó The International 2019, la edición que este año repartió US$34'330.068. El equipo europeo no era favorito para llevarse el certamen, pero "barrió" contra todos los adversarios (Newbee, PSG.LGD, Evil Geniuses, Team Liquid e Infamous Gaming) y obtuvo el primer bicampeonato en la historia del The International.

De esta forma, 'Ana' se llevó US$3'145.536.

Aquí las mejores jugadas de 'Ana' durante The International 2019:

Actualmente, Anathan Pham está a puertas de cumplir 20 años y en su cuenta bancaria ya posee casi US$6 millones. Una cifra envidiable para cualquier persona, lo que demuestra que sí se puede vivir de los eSports con esfuerzo y dedicación.

DATO:

Dota 2 es un videojuego de estrategia en tiempo real y se puede encontrar completamente gratis en la plataforma virtual de Steam. Haz clic aquí para descargarlo.

Síguenos en Twitter: