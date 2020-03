Cuando Leslie Triveño tenía 8 años empezó a jugar Crash Kart y Winning Eleven 3 en la mítica PlayStation 1. Fue su primer acercamiento a los videojuegos. Diecisiete años después, Leslie marcaría un hito en los eSports en el Perú al convertirse en la primera mujer en formar parte de un equipo profesional peruano de Pro Evolution Soccer (PES), un juego de fútbol virtual dominado por hombres.

A lo largo de su vida, Leslie ha jugado diferentes títulos (Street Fighter, God of War, Starcraft II, Dota), pero hoy en día solo se queda con uno: el popular PES. Y no solo lo juega para pasar el rato, como muchos, sino que dedica tiempo de su vida cotidiana para entrenar. Sí, Leslie entrena con su equipo, la San Martín eSports.

Aquí el anuncio de Leslie como integrante de la San Martín eSports:

Para quienes no lo saben, Pro Evolution Soccer es un videojuego de simulación de fútbol desarrollado por Konami, estudio japonés responsable de la franquicia Metal Gear o Silent Hill. Su última edición es PES 2020 y año a año realiza su campeonato mundial. En el 2017, el peruano Jhonatan ‘Jhona’ Salazar alcanzó un tercer puesto del mundo.

En el Perú también hay competencias, las cuales no son oficiales, pero gozan de mucha popularidad. Entre las principales tenemos a la liga de clanes y el JuegaPES. Esta última, celebra su novena edición en abril próximo (aquí toda la información sobre cómo participar).

¿Cómo se juega PES de manera profesional? Hay más de una forma, pero la mayoría de torneos residen en formatos de 1 vs. 1, 3 vs. 3, 5 vs. 5 o incluso 11 vs. 11. Cada bando escoge un equipo y listo.

Aquí una demostración con jugadores profesionales:

Si miramos la industria a nivel mundial, nos damos cuenta que año a año los eSports siguen creciendo. Según especialistas, este 2020 los deportes electrónicos superarán la barrera de los US$ 1.000 millones en ingresos, 15% más que la cifra conseguida en el 2019 (US$ 950,6 millones). Esto motiva el interés de distintos sectores de todo el mundo, entre ellos miles de jugadores.

Una de estas personas es Leslie Triveño, deportista electrónica de PES, quien conversó con El Comercio acerca de sus inicios y los principales problemas que ha vivido por ser una mujer en territorio de puros hombres.

“Empecé desde muy pequeña en la PlayStation 1, tenía 8 o 9 años. En lo que es fútbol, con Winning 3 Eleven 3 (1998). En realidad, me gusta todo lo que es videojuegos. Ahora me estoy concentrando en lo que es PES”, asegura la peruana de 25 años.

No obstante, Leslie acepta que por razones académicas se alejó de los videojuegos en 2018, pero cuando egresó en la carrera de Administración a finales de 2019, volvió a jugar PES pero de manera profesional. “[La San Martín] estaba reclutando y siempre son hombres... entonces vi que quizás ya estaban necesitando incluir mujeres, como lo hacen en otros países y dije ‘¿por qué, no?’”.

“La verdad, no pasé ninguna prueba. Ya tenía tiempo en las ligas”, agrega.

Leslie Triveño. (Foto: Archivo personal)





Antes de ingresar a la San Martín, Leslie forjó su propio camino: “[Jugaba] de manera independiente y he formado parte de clanes como Kraken, Imperial o Breakers”.

Sin embargo, no todo fue fácil. Leslie, como muchas mujeres en los videojuegos, recibió comentarios despectivos. “En un MásGamers que se hizo en el Jockey, a la hora de inscribirme dije que iba a jugar y ellos [los organizadores] dijeron ‘¿Qué, tú vas a jugar?’ y yo pregunté si había algún problema. El chico respondió: ‘no, solo me parece raro que una mujer juegue’. Solo le dije: 'No hay ningún problema, quiero jugar’ y pagué la inscripción. A la hora de participar, habían como 8 o 10 hombres atrás de mi consola viendo todo lo que hacía. Era incómodo porque de cierta manera sentía la presión”, cuenta.

Leslie Triveño en un torneo benéfico en 2017. (Foto: Archivo personal)





Leslie reconoce que en los torneos siempre hay comentarios despectivos hacia ella, solo por el hecho de ser mujer, pero subraya que no se deja amilanar e ignora los intentos por subestimarla. “He escuchado ‘ya, ya gánale’ o ‘ya estás para ganar’. Y no pues, al contrario, yo me pico y digo: ‘nadie me va a ganar’ y trato de dar lo mejor. Si se da, bien; y si no, es parte de [mejorar]”.





Leslie Triveño en un torneo de PES. (Foto: Archivo personal)

“La mujer si se propone cualquier cosa o si se enfoca en algo que le gusta, lo puede hacer muy bien. Los videojuegos son universales y nosotras estamos en todas”, asegura.

Finalmente, Leslie Triveño les dice a todas las chicas que desean entrar al mundo competitivo de PES que si en verdad les gusta, no se amilanen y vayan con confianza... “sigan sus objetivos y sus sueños”.

"Y si quieren participar en eSports, mucho mejor. En nuestro club (San Martín), hay una convocatoria abierta para recibir más chicas que les gustaría participar”.

DATOS:

- Leslie Triveño tiene 25 años y en el 2016 ganó el Women PES Cup, el primer torneo para mujeres de PES.

- Para Leslie, Cristiano Ronaldo y Paulo Dybala siempre estarán en su once de PES.

