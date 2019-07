Campeón nacional de PES 2019: "La diferencia está en la fuerza mental de cada jugador"

Fabricio Cuéllar tomó una decisión importante en 2013 cuando tenía 16 años. Luego de culminar el colegio y en medio de su preparación para ingresar a la universidad, descubrió que su talento no solo se resumía a los libros y separatas, sino también a su destreza con las manos utilizando controles, que lo llevarían a ser un profesional antes de terminar la carrera de Administración y Negocios internacionales que hoy cursa.

Su inicio en el mundo del Pro Evolution Soccer fue tempranero. El famoso videojuego lo cautivó desde pequeño y en el año 2013 comenzó a buscar nuevos retos. Después de ser infranqueable en su barrio, conoció por internet a la Liga Peruana de PES y empezó a escribir su propia historia. Tomó el sobrenombre “Fabricio-Sly” y después de varios tropiezos por la dureza de las competencias, comenzó a tener éxito.



-[eSports | ¿Quién es 'Usmakabyle', el mejor jugador en la historia del Pro Evolution Soccer?]



-[PES 2020 vs. FIFA 20 | Los equipos y estadios confirmados de los videojuegos de fútbol]



En 2018, fue citado por el equipo de eSports de Sporting Cristal. La situación se tornó seria al recibir los mismos beneficios de un asociado celeste. Meses después, viviría una inolvidable experiencia en Buenos Aires, donde disputó los regionales que Konami organiza cada año para descubrir al mejor jugador de PES en esta parte del mundo. No tuvo éxito, pero paso a paso sigue forjando un futuro en los eSports, los deportes electrónicos, una industria que va creciendo a pasos agigantados.

Hasta hace algunos años, los videojuegos eran asunto de entretenimiento, pero hoy podemos vivir de ellos gracias a los deportes electrónicos, conocidos como eSports. El mayor exponente de Pro Evolution Soccer a nivel mundial es el francés 'Usmakabyle’, quien representa al AS. Mónaco en diversos torneos. El joven de 25 años, ganó 25.000 dólares en el mundial desarrollado en el Emirates Stadium, propiedad de Arsenal, en Londres, Inglaterra. Un premio nada despreciable.

Walid Rachid ‘Usmakabyle’ Tebane tiene 25 años y se ha vuelto el mejor jugador en la historia del PES. (Foto: Twitter Usmakabyle)

Los eSports no solo son simuladores de deportes como PES o FIFA, también están los battle royale como Fortnite que cuentan con miles de seguidores, principalmente en los países asiáticos. Para tener una idea, el ganador del mundial del juego desarrollado por Epic Games se llevará 3 millones de dólares, una suma que supera la obtenida por Novak Djokovic, campeón de Wimbledon 2019. En el Perú, todavía estamos lejos de esas estratosféricas cifras, pero poco a poco van apareciendo jugadores como Fabricio que pueden impulsar el crecimiento de este sector.

Hoy con 21 años, Fabricio es el ganador del Torneo Nacional de PES realizado en julio de este año. Ello le permitirá viajar a Brasil para disputar el campeonato Brasilero de Fútbol Digital Virtual 2019. El evento a realizarse en Brasilia será difícil porque los brasileños son los grandes dominantes en PES. Sin embargo, no pierde la fe ante la adversidad, porque sigue trabajando en su fuerza mental, como lo hizo al principio.

Fabricio Cuéllar se coronó campeón del Torneo Nacional de PES 2019. (Foto: Difusión)

El Comercio conversó con Fabricio y pudo conocerlo mejor. Él cuenta que no es sencillo mantenerse en esta carrera porque es una profesión y no un pasatiempo como muchos pensarían. La tiene clara. “Creo que no es un pasatiempo. Este es un deporte, una profesión, porque nos gusta competir. Nos gusta ganar”, manifestó, el jugador de eSports Sporting Cristal.

Una de las situaciones que complican a los eSports en nuestro país es la falta de ingresos de sus jugadores. Hay tratos con clubes profesionales y diversos grupos, pero su apoyo no es suficiente como para poder dedicarle todo el tiempo como a un trabajo. En Argentina y Brasil la situación es diferente, esto debido a que las ligas de esos países están presentes en el PES.

“La Liga argentina y la de Brasil están licenciadas. Cada club está contratando un representante, con un sueldo, con un contrato. La Liga de Perú aún no está licenciada. Cuando eso ocurra se podría armar una liga peruana de eSports con representantes por cada equipo”, dice Fabricio que en el Sporting Cristal recibe camiseta oficial y entradas cuando el club juega de local, aunque de todas formas debe trabajar y cumplir un horario como asistente administrativo en otra empresa.

Fabricio ya estuvo en los regionales de PES jugando contra los mejores del continente. (Foto: Archivo Personal)

Por ahora, el tema de los eSports es nuevo en el Perú, pero si la Liga apareciera en el videojuego, muchos clubes lo verían como una oportunidad para generar marketing a través de las competencias”, dijo con mucho ánimo.



Fuerza mental para ganar

El gran aliado de Fabricio en el último torneo peruano de PES fue el Paris Saint-Germain, equipo que destaca por la velocidad de sus jugadores como por sus habilidades. “Mi estilo de juego es combinar el buen toque con los regates o skills. Con el PSG exploto más las cualidades de Neymar y Mpabbé, que hacen fintas, doble toque y la marsellesa (ruleta con el balón)”, comenta.

Sin embargo, para ser exitoso en los campeonatos del Pro Evolution Soccer como en cualquier deporte electrónico no basta únicamente ser talentoso, sino también tener buena fuerza mental. No rendirse, seguir intentando, corregir errores y aprender de las derrotas.

“La diferencia entre una persona que gana en su barrio y otra que juega en torneos, es el poder soportar la presión del momento. En un torneo tienes que aguantar a la presión de la barra. La diferencia está en la fortaleza mental de cada jugador”, resalta el ‘gamer’.

“Me ha costado bastante ganar fortaleza mental. En la final jugué contra Jhona, ganando tres a uno, me empató tres a tres al último minuto. Es curioso lo que pasó, porque en las dos veces anteriores él me eliminó, pero esta vez le gané por penales. El PES, como la vida, te da revanchas”, explica.



“El Gameplay del PES 2020 fue bueno”

eFootball PES 2020 será la próxima entrega de la saga de Konami. Este nuevo título fue presentado el mes pasado y el demo llega el 30 de julio, para ser probado por la comunidad PES. Fabricio confía en que esta edición cuente con una defensa con mejor inteligencia artificial, pero de todas formas le agradó el Gameplay.

Consultado por su preferencia al PES, Fabricio sostiene: “Siempre jugué PES y FIFA. El PES me generó un cariño, FIFA lo jugué por diversión. Me quedo con PES por jugabilidad, por la liga peruana, las competencias, porque es más estratégico", detalla. “El PES es más un simulador de fútbol y FIFA un juego de fútbol. En el de Konami armas más tu estrategia, según como juega en el rival. FIFA lo veo más correcaminos, más arcade, no tan real”, sentenció.