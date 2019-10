League of Legends, uno de los títulos más populares e influyentes de los eSports, este 2019 ha cumplido 10 años. Desde su lanzamiento en 2009, el título de estrategia en tiempo real ha sido testigo de jugadores excepcionales que lo han ganado todo.

Entre ellos hay uno que destaca: Lee Sang-Hyeok, también conocido como ‘Faker’, quien es el único jugador profesional de League of Legends que ha conseguido superar las 100 victorias internacionales en torneos oficiales.

Pero, ¿quién es ‘Faker’? ¿Dónde nació? ¿Cuántos años tiene? ¿Cómo juega? A continuación, las respuestas acerca del mejor jugador de League of Legends del mundo.

Lee ‘Faker’ Sang-Hyeok tiene 23 años, nació el 7 de mayo de 1996, en Seúl, Corea del Sur, y desde 2013 juega para la escuadra de SK Telecom T1 (o solo T1, su nuevo nombre), con la que ha ganado el campeonato mundial de League of Legends en tres oportunidades (2013, 2015 y 2016).

Asimismo, cuando ‘Faker’ inició su vida profesional con SK Telecom T1 consiguió un rápido reconocimiento, pues sorprendió al público en general por sus grandes jugadas.

En 2013, luego de superar con facilidad las clasificatorias hacia el Mundial de ese año en Corea del Sur, ‘Faker’ y compañía “barrieron” con todos los equipos, obteniendo una marca histórica de 15-3, en general. En la final, SK Telecom T1 derribó por 3 a 0 a los chinos de Royal Club. ‘Faker’ fue considerado el mejor jugador del año, tanto por el público como por la prensa. El nacido en Seúl tenía solo 17 años.

Ahora, ‘Faker’ se encuentra en las semifinales del Mundial 2019, a esperas de acceder a la final por quinta vez en su historia; en 2017 clasificó, pero se quedó en segundo lugar tras perder contra el equipo surcoreano de Samsung Galaxy.

Así, su posición predilecta es la de carrilero o ‘carry’, el encargado de vencer a los enemigos con los ítems más fuertes. También es sabido que ‘Faker’ domina a diferentes Campeones, por lo que su versatilidad y habilidad es de las mejores. Entre sus personajes más destacados tenemos a LeBlanc, Ryze, Zed o Azir.

Hace unos meses, Riot implementó un sistema de cámaras POV, las cuales permiten ver desde la perspectiva del jugador todo lo que este ve. De esta forma, se pudo registrar que ‘Faker’ constantemente ve la ubicación de sus compañeros, incluso cuando está eliminando minions.

Además, ‘Faker’ está caracterizado por tener un estilo de juego sumamente agresivo y coordinado con sus compañeros. Justamente, ‘Faker’ los considera como una familia; ya que para él, el ambiente fortalece al equipo.

El surcoreano Yoon “MakNooN” Ha-woon, exjugador y coach de diferentes equipos de LoL, llamó al carry de SK Telecom T1 como “el Messi de League of Legends”.

A su vez, ‘Faker’ también está de acuerdo en que es el mejor pro-player de League of Legends del planeta.

En los últimos días, el asiático dijo en una entrevista con Riot Games:

“Obviamente, estoy muy agradecido por ser considerado como el GOAT. Creo que merezco ser considerado el mejor de todos los tiempos. Cuando me elogian así, me dan ganas de hacerlo mejor, así que me esforzaré más para poder ganar más títulos como ese”.