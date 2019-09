eSports | Estos son los videojuegos competitivos más influyentes en lo que va del 2019

No es un secreto que la industria de los eSports cada año se desarrolla a pasos agigantados. Sin embargo, ¿cuáles son los videojuegos que más influyen dentro de los deportes electrónicos? Un estudio realizado por The Esports Observer reúne a los primeros 15 puestos. ¿Qué juegos estarán presentes?

Cabe destacar que The Esports Observer (TEO) es una reconocida página especializada sobre el tema de los eSports que fue creada en 2015. Constantemente publican noticias y estadísticas.

- Ni Fortnite ni Free Fire, PUBG Mobile es el primer battle royal móvil que supera los US$1.000 mlls

- PlayStation 4 | ¿Cómo usar un disco duro externo si te quedas sin espacio en la consola?

► CLIC AQUÍ para visitar la portada de eSports



Ahora, uno de sus últimos trabajos ha sido designar a los videojuegos para PC más influyentes en lo que va de 2019 (solo el segundo trimestre: abril, mayo y junio).

En términos generales, los resultados no sorprenden. En el Top 4 tenemos a League of Legends en la cabeza, seguido por Fortnite, Counter-Strike: Global Offensive y Dota 2. Sin embargo, este orden podría cambiar, debido a que en agosto (y finales de julio) el segundo, tercer y cuarto puesto han tenido gran movimiento a nivel de torneos.

Fortnite con su Copa del Mundo, Dota 2 con The International 2019 y CS: Go con el StarLadder Berlin Major.

League of Legends se mantiene en la cima del Top 15 de esports más influyentes. (Imagen: The Esports Observer) Agencias

A su vez, estos no serían los únicos con la posibilidad de escalar puesto, pues World of Warcraft, Rocket League, Magic: The Gathering Arena o Heroes of the Storm son videojuegos que han conseguido subir considerables puestos.

Entre tanto, la posibilidad de que League of Legends pierda el trono se dificulta, ya que en octubre y noviembre se llevará a cabo su campeonato mundial, el World's 2019, con lo que mantendría su popularidad y -probablemente- el primer puesto.

League of Legends, CS: Go y Fortnite están en el Nivel 1. (Imagen: The Esports Observer) Agencias

Para más información sobre eSports y videojuegos, no olvides revisar la portada especial de deportes electrónicos del diario El Comercio.

Síguenos en Twitter: