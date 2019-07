eSports | Las universidades que brindan becas a sus alumnos expertos en videojuegos

Hasta hace unos años estar pegado frente al televisor utilizando una consola significaba únicamente entretenimiento y ocio. Esta situación ha cambiado gracias a los deportes electrónicos o eSports. Con esta tendencia, un joven experto en videojuegos podría ahorrar el pago de los estudios universitarios a sus padres.

Según Business Insider, más de una docena de universidades conceden becas a jóvenes con habilidades para los videojuegos que desean volverse profesionales; tal como ocurre con los deportistas calificados.

Los eSports siguen ganando popularidad en los Estados Unidos y Europa. Para tener una idea de cuánta gente los ve basta mirar el campeonato de League of Legends de 2017, que tuvo más de 106.2 millones de espectadores, cifra que supera al último Súper Bowl.

Según la Asociación Nacional de Deportes Electrónicos Universitarios (NACEsports), más de 3,000 estudiantes universitarios compiten actualmente entre 130 equipos diferentes. Desde la creación de esta institución en 2016, se estima que las escuelas han distribuido más de US$ 15 millones en becas para jugadores de deportes electrónicos.



Universidades becan a jugadores de eSports

De acuerdo con el portal Best Colleges.com, más de una docena de casas de estudio han empezado a interesarse por el financiamiento a las carreras de jóvenes expertos en videojuegos.

Conoce cuáles son a continuación:

Universidad de Maryville

La Universidad de Maryville, ubicada en St. Louis, Missouri, es la pionera en becar a este tipo de deportistas.

Este centro ha logrado ya dos campeonatos nacionales, con un equipo de 20 jugadores que se dedican al League of Legends y Heroes of the Storm.



Robert Morris University

Fue la primera universidad que ofreció una beca para deportes electrónicos, en 2014. Cuenta con casi 40 jugadores que perfeccionan sus técnicas en estos juegos: League of Legends, Heroes of the Storm, Counter Strike: Global Offensive, Overwatch y Hearthstone.

Miami University

La Universidad de Miami ganó el campeonato nacional de Overwatch en 2017. Está ubicada en la localidad de Oxford, Ohio. Cuenta con más de 19.000 estudiantes. Sus ‘gamers’ se dedican a jugar League of Legends, Overwatch y Hearthstone.

University of California-Irvine

Ofrece 6.000 dólares en becas a jugadores. Posee su propio centro de entrenamiento para eSports. Sus jugadores se dedican a mejorar su calidad en League of Legends y Overwatch.

University of Utah

Esta universidad compite en: League of Legends, Overwatch, Hearthstone y Rocket League.

Illinois Wesleyan University

Cuenta con su propio centro de entrenamiento de eSports para mejorar técnicas en League of Legends.

Columbia College

Ha otorgado más medio millón de dólares en becas para eSports y su equipo entrena también para League of Legends

Southwest Baptist University

Está ubicada en Bolivar, Missouri, y tiene 2.663 estudiantes de pregrado. Compiten en League of Legends.

Georgia Southern University

Esta universidad afirma que sus jugadores de eSports "disfrutan de casi todos los beneficios de un equipo atlético oficial". Tienen jugadores expertos en Rocket League, Counter Strike: Global Offensive, SMITE, Overwatch, League of Legends, Call of Duty.

Ashland University

Ofrece becas para jugadores de eSports de hasta US$ 4.000. Ellos se especializan en Fortnite, League of Legends, Overwatch, Hearthstone, Counter Strike: Global Offensive, Starcraft 2 y Rocket League.

Georgia State University

La universidad tiene más de 200 carreras y más de 400 organizaciones estudiantiles para elegir, según US News and World Report. Sus representantes compiten en League of Legends,

SMITE y Clash Royale.

Boise State

Esta casa de estudios está reclutando jugadores, lanzadores, estrategas y "creativos que aman el mundo de los deportes electrónicos". Sus alumnos compiten en League of Legends

Overwatch, Hearthstone y Rocket League.

Kansas Wesleyan University

Sus representantes de eSports compiten desde el año 2015. Ellos perfeccionan técnicas en League of Legends, Overwatch, Rocket League y Hearthstone.

Bellevue University

Sus jugadores compiten en un estadio llamado "Bruin Bunker". Ellos se dedican a jugar League of Legends, Hearthstone y Overwatch.

Stephens College

Tiene un equipo de eSports compuesto por mujeres que juegan Overwatch.