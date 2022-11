El proyecto The Science of Scare condujo un estudio con 45 videojuegos de terror y midió la frecuencia cardíaca de los jugadores para determinar cuáles son los más aterradores.

The Science of Scare es un proyecto nacido en 2020 que busca determinar el videojuego más aterrador de las últimas tres décadas. Su estudio involucró a 200 voluntarios, quienes jugaron 45 títulos de terror y se les midió sus latidos por minuto (LPM) para saber qué tan asustados se encontraban.

El videojuego ganador fue MADiSON (2022), de la distribuidora argentina Bloodious Games. La frecuencia cardíaca de los voluntarios alcanzó un promedio de 97 LPM, con un pico máximo de 131 pulsaciones por minuto. 97 LPM es la frecuencia equivalente a un trote ligero.

MADiSON es un videojuego donde el jugador toma el rol de Luca, un adolescente de 16 años que debe resolver el vínculo que tiene con un asesino en serie. Para ello, hace uso de una cámara instantánea demoníaca. El gameplay es en primera persona y está disponible en PS4, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One y PC.

Los 10 videojuegos más aterradores, según la ciencia

Como ya se ha mencionado, MADiSON se llevó el primer lugar como el videojuego más aterrador. Sin embargo, otros títulos también impresionaron por las altas frecuencias cardíacas producidas en el estudio. A continuación, estos son los 10 juegos más terroríficos y el promedio de LPM que generaron.

MADiSON - (97 LPM) Alien Isolation - (96 LPM) Visage - (95 LPM) Five Nights at Freddy’s 4 - (92 LPM) Outlast 2 - (91 LPM) Resident Evil VII - (90 LPM) Bloodborne - (89 LPM) Amnesia Dark Descent - (88 LPM) The Forest - (86 LPM) Dead Space - (85 LPM)

¿Dónde quedaron otros clásicos como Silent Hill 2 y P.T.?

Silent Hill 2 estuvo entre los títulos probados en el estudio, aunque no alcanzó un puesto alto en el ránking; no obstante, era uno de los más antiguos. Por otro lado, cabe recordar que esta percepción podría cambiar con el remake de Silent Hill 2, el cual promete hacer brincar del susto.

Por su parte, P.T., de Hideo Kojima y Guillermo del Toro, recibió una mención de honor en la lista de The Science of Scare. Ya que P.T. no es un videojuego en sí, sino un tráiler jugable, el título no era elegible para ser parte del estudio. Sin embargo, hubiera encabezado la lista pues tenía un promedio de 99 LPM entre los jugadores.