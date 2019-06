Evento mundial de Dota 2 vendió todas sus entradas en menos de un minuto

The International, el evento de Dota 2 más importante del mundo, marcó un hito en los eSports, pero esta vez no fue por las épicas competiciones ni por los inmensos premios que el torneo ofrece, sino por haber vendido todas sus entradas en tan solo 53 segundos.

Valve, desarrolladora del videojuego, puso a la venta 26,804 boletos en las tiendas virtuales de Damai, para los jugadores chinos, y Universe, para los de afuera . Hubo 9,268 entradas para los días 20 al 21 de agosto y para los días 22 al 23 de agosto, mientras que para la gran final hubo 8,268 boletos. Este último paquete se vendió en 27 segundos.

El éxito de las ventas se debe a que Valve otorgó a todos los poseedores de un Pase de Batalla y suscriptores de Dota Plus un código de acceso a través del cliente de Dota 2 para la compra anticipada de entrada, una hora antes de la fecha y hora oficial. La acogida fue tan grande, que ya no se pudo llevar a cabo la venta de boletos para el público en general.



The International 2019 se llevará a cabo del 20 al 25 de agosto. Se espera que el pozo de este año supere los 25 millones de dólares.

Este año, la competencia se realiza por primera vez en un país de oriente. En esta edición, el anfitrión es China, que cuenta con un gran número de fanáticos del popular moba. Los distintos encuentros del campeonato tendrán lugar en el Estadio Arena Mercedes Benz de Shangai, en China, con una capacidad para 18.000 asistentes.

