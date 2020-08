El equipo de Mediatonic junto a Devolver Digital acaban de lanzar el 4 de agosto para PS4 y computadora Fall Guys, un videojuego de corte battle royale (como Fornite o Call of Duty: Warzone) que se combina con las carreras de obstáculos.

Este título, según sus creadores, solo en su primer día superó los 1,5 millones de jugadores. Mientras que hasta el cierre de esta nota, Fall Guys se encuentra en el número uno de la lista de los videojuegos más vendidos en Steam.

En ese sentido, la sección de eSports de El Comercio realizó un gameplay explorando la jugabilidad y otras características del nuevo Fall Guys. Si no lo viste, aquí te lo dejamos:

Como mencionamos, Fall Guys es un videojuego battle royale que reúne a 60 personas y que los pone a competir en carreras de obstáculos (y otros minijuegos). Se llevan a cabo diversas rondas, las que van eliminando a las últimas personas en llegar.

Los escenarios tienen sus propias características. Además de carreras por ser el primero, hay diversos mapas para jugar (estos se encogen al azar). Por ejemplo, hay uno el que los jugadores se dividen en grupos y se enfrentan en un partido de fútbol sala.

Cabe destacar que Fall Guys está disponible de manera gratuita para todos los usuarios que posean la suscripción PlayStation Plus. En el caso de que no cuentes con una, deberás comprar el juego a US$ 20 (igual necesitarás la Plus para jugar en línea). Asimismo, en Steam se encuentra a S/. 37,00.

Entre sus características podemos encontrar que el juego tiene un sistema de temporadas por niveles, así como Fornite o Warzone. Esto significa que conforme vayamos jugando recibiremos premios cosméticos. A su vez, en la tienda de Fall Guys podremos comprar diversos elementos.

Fall Guys está disponible en PC y PS4 desde el 4 de agosto. (Difusión)





