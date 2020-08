PlayStation acaba de confirmar que el videojuego Fall Guys se ha convertido en el título más descargado en la historia de PlayStation Plus. Como se recuerda, los usuarios de la suscripción pueden ‘bajar’ la obra del estudio Mediatonic de manera gratuita durante agosto.

A través de Twitter, PlayStation felicitó al equipo de Mediatonic, el cual ha conseguido -además- más de 7 millones de descargas en PC (mediante Steam) con Fall Guys.

Aquí te lo dejamos:

As of today, @FallGuysGame is the most downloaded PS Plus game of all time on a global basis. Congrats to @Mediatonic! pic.twitter.com/jgXK8JGhFc — PlayStation Europe (@PlayStationEU) August 26, 2020

Este 2020, el servicio de pago de PlayStation Plus cumplió 10 años y a lo largo de los años ha regalado videojuegos como Bloodborne, The Last of Us Remastered, Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain, entre otros. No obstante, Fall Guys acaba de romper el récord y se posiciona como el número uno en la historia de la PS Plus.

Cabe resaltar que Fall Guys se lanzó a nivel mundial para PS4 y PC el pasado 4 de agosto y pertenece al género battle royale (al puro estilo de juegos como Fortnite o Call of Duty: Warzone).

¿Qué es Fall Guys?

Como mencionamos, Fall Guys es un videojuego battle royale que reúne a 60 personas y que los pone a competir en carreras de obstáculos (y otros minijuegos). Se llevan a cabo diversas rondas, las que van eliminando a las últimas personas en llegar.

Los escenarios tienen sus propias características. Además de carreras por ser el primero, hay diversos mapas para jugar (estos se encogen al azar). Por ejemplo, hay uno el que los jugadores se dividen en grupos y se enfrentan en un partido de fútbol sala.

La sección de eSports realizó un gameplay comentado sobre Fall Guys, aquí lo puedes ver:

Fall Guys está disponible de manera gratuita para todos los usuarios que posean la suscripción PlayStation Plus por el mes de agosto. En el caso de que no cuentes con una, deberás comprar el juego a US$ 20 (igual necesitarás la Plus para jugar en línea). Asimismo, en Steam se encuentra a S/. 37,00.

Entre sus características podemos encontrar que el juego tiene un sistema de temporadas por niveles, así como Fornite o Warzone. Esto significa que conforme vayamos jugando recibiremos premios cosméticos. A su vez, en la tienda de Fall Guys podremos comprar diversos elementos.

