El manga está de luto. El reconocido autor japonés Kazuki Takahashi, creador de la célebre serie “Yu-Gi-Oh!”, falleció este 6 de julio como consecuencia de un posible accidente de esnórquel en Okinawa, Japón, indicaron autoridades japonesas.

Según los guardacostas japoneses, el cuerpo de Takahashi fue hallado el miércoles frente a las costas del departamento de Okinawa (sur de Japón) luego de que recibieran un llamado de emergencia, declaró a la AFP un miembro de esa fuerza de la ciudad de Nago.

Como se recuerda, el manga “Yu-Gi-Oh!”, publicado inicialmente en la revista japonesa Weekly Shonen Jump entre 1996 y 2004, cuenta la historia de Yugi, un adolescente que recibe de regalo un rompecabezas que encierra el espíritu de un faraón egipcio que se apodera del cuerpo del joven.

La fama de Kazuki Takahashi se disparó en1996 con el lanzamiento de “Yu-Gi-Oh!”. (Foto: AFP/Toei Animation).

Editado luego bajo la forma de una serie de 38 volúmenes por el editor japonés Shueisha, fue objeto de adaptaciones en series de animación, dos filmes también de animación y diferentes videojuegos y juegos de cartas.

Sin lugar a dudas, Kazuki Takahashi y su obra “Yu-Gi-Oh!” se han posicionado en la historia del manga japonés como una de las obras más populares, influyentes y lucrativas de la industria. Es por ello que, a manera de homenaje, hemos seleccionado tres videojuegos basados en la franquicia para recordar al mítico mangaka japonés.

Yu-Gi-Oh! Master Duel

Debutó a principios de año y en sus primeros tres meses sumó más de 30 millones de descargas en todas las plataformas en donde está disponible. Se trata de un videojuego de cartas coleccionables en el que tendremos que crear nuestra propia baraja con más de 10.000 cartas a disposición.

El título se ha convertido en un éxito para la compañía japonesa.

Yu-Gi-Oh! Master Duel cuenta con una campaña principal que muestra historias no profundizadas en la serie animada; también ofrece diversos modos para jugar contra otros jugadores o en eventos en línea.

Desarrollado por Konami, está disponible de manera gratuita en consolas PlayStation 4/5, Xbox One y Series X/S, Nintendo Switch, PC y móviles.

Yu-Gi-Oh! Duel Links

Antes de la llegada de Master Duel, el videojuego por excelencia de la serie Yu-Gi-Oh! era Duel Links. Con más de 150 millones de descargas desde 2016 en Steam, iOS y Android, es uno de los juegos más sólidos de la franquicia y hasta el día de hoy cuenta con un número significativo de fanáticos. Según su creador, Konami, desde su estreno en noviembre de 2016 los jugadores han coleccionado más de 75.000 millones de cartas y se han realizado más de 7.000 millones de duelos.

Yu-Gi-Oh! Duel Links está disponible en móviles y PC.

Su gameplay también se basa en el combate de criaturas mediante cartas coleccionables y cada cierto tiempo recibe actualizaciones de contenido, aunque los mayores esfuerzos de Konami están enfocados en Master Duel. A pesar de ello, este título todavía cuenta con jugadores y miles de cartas a disposición.

Está disponible de manera gratuita en iOS, Android y PC (vía Steam).

Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist: Link Evolution

¿Te gustó el anime y quieres revivir sus mejores momentos? Si es así, Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist: Link Evolution es la mejor opción, pues en su modo historia permite a los jugadores encarnar nuevamente a Yugi y enfrentarse a los clásicos villanos de la serie y otros personajes (hay más de 90). Como no podía ser de otra forma, también tiene modos multijugador en línea y fuera de línea.

Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist: Link Evolution

Se lanzó en 2015 para PS4 y Xbox One, pero en 2019 se volvió a lanzar para Nintendo Switch en una versión que trajo mucho más contenido (a día de hoy hay más de 10.000 cartas), así como actualizaciones en el gameplay. Actualmente está disponible en plataformas PlayStation, Xbox, PC y Nintendo Switch.

Bonus: Yu-Gi-Oh! The Eternal Duelist Soul

Estrenó en 2001 en Japón para la Game Boy Advance y se ha posicionado como uno de los juegos más recordados de toda la franquicia por la nostalgia y su divertido gameplay. Un año más tarde Yu-Gi-Oh! The Eternal Duelist Soul llegó a Estados Unidos, mientras que hizo lo propio en Europa en 2003.

Hasta el día de hoy aún se venden copias de Yu-Gi-Oh! The Eternal Duelist Soul en páginas por Internet a altos precios por su carácter de colección.

Con información de El Comercio y AFP.