La saga de videojuegos de misterio Famicom Detective Club acaba de llegar a la Nintendo Switch el 14 de mayo. Originalmente lanzada para la consola Famicom (o NES) a finales de los años 80, esta saga se compuso por los títulos: Famicom Detective Club The Missing Heir y Famicom Detective Club The Girl Who Stands Behind.

En ambos juegos tomamos el papel de un investigador de la agencia de detectives Utsugi, quien deberá resolver una serie de misterios en torno a unos asesinatos.

El primer juego en ver la luz fue The Missing Heir, en 1988; mientras que The Girl Who Stands Behind fue una precuela y estrenó en 1989. Los dos títulos contaron con Yoshio Sakamoto como creador principal, desarrollador que años más tarde ganaría mayor reconocimiento por ser el director de franquicias como Metroid o Kid Icarus.

Aquí te dejamos el tráiler de Famicom Detective Club:

Famicom Detective Club: dos novelas visuales

Los dos juegos de la serie Famicom Detective Club pertenecen al género de novela visual, el cual goza de gran popularidad en Japón. Este tipo de videojuegos se caracteriza por contar una historia compleja con una narrativa similar a la de una novela y, también, por presentar personajes estáticos (que en su mayoría provienen del anime).

Famicom Detective Club ya está disponible para Nintendo Switch. (Imagen: Nintendo)

Asimismo, la jugabilidad se basa en seleccionar comandos básicos para interactuar con el escenario o personajes, tales como “preguntar”, “tomar”, “ir” o “examinar”.

A lo largo del juego, podremos interrogar a sospechosos y hacerles preguntas concretas para averiguar más sobre los crímenes en investigación. También habrá la posibilidad de visitar variados entornos y buscar pistas con la lupa.

Famicom Detective Club: The Girl Who Stands Behind. (Imagen: Nintendo)

Famicom Detective Club: una historia llena de misterio

¿Y de qué tratan estos dos videojuegos? El primero, The Missing Heir, narra la historia de un misterioso asesinato en la familia pudiente Ayashiro. Además, nos presenta a un detective con amnesia que busca descifrar su pasado, a la par que trabaja en una investigación criminal.

El protagonista es parte de la agencia Utsugi y contará con la ayuda de la agente Ayumi Tachibana.

Luego tenemos a The Girl Who Stands Behind, que sirve como precuela a The Missing Heir. En este videojuego nos ponemos en los pies de un joven detective que tendrá la misión de averiguar sobre el asesinato de una niña en la escuela secundaria Ushimitsu High School. Sumado a esto, se sabe que la víctima estaba investigando sobre una historia de un fantasma asesino que acecha la escuela.

Nuevamente contaremos con la ayuda de Ayumi Tachibana, personaje que conocimos en The Missing Heir y que también es mejor amiga de la niña asesinada en la escuela.

Famicom Detective Club: The Missing Heir. (Imagen: Nintendo)

Famicom Detective Club: primera vez fuera de Japón

Famicom Detective Club: The Missing Heir y The Girl Who Stands Behind están disponibles desde el 14 de mayo en Nintendo Switch y se trata de la primera vez que se lanza fuera del territorio japonés. Ambos títulos llegaron con texto inglés y con audio en japonés.

Por otra parte, desde Nintendo indican que los gráficos, música y efectos de sonido han sido “completamente actualizados” para la Nintendo Switch. No obstante, los jugadores podrán activar la banda sonora original en 8 bits.

Famicom Detective Club: The Girl Who Stands Behind está traducido solo al idioma inglés. (Imagen: Nintendo)

Famicom Detective Club: precio

The Missing Heir y The Girl Who Stands Behind se puede conseguir en la tienda oficial Nintendo eShop de manera separada y conjunta. Aquí los precios:

The Missing Heir : US$ 34,99

: US$ 34,99 The Girl Who Stands Behind : US$ 34,99

: US$ 34,99 Pack Famicom Detective Club: The Missing Heir y The Girl Who Stands Behind: US$ 59,98

Famicom Detective Club: The Girl Who Stands Behind ya está disponible. (Imagen: Nintendo)

Famicom Detective Club: ficha técnica

A continuación, la ficha técnica de The Missing Heir y The Girl Who Stands Behind:

Fecha de lanzamiento: 14 de mayo

Jugadores: Un jugador

Género: Novela visual / aventura

Editor: Nintendo

Tamaño de descarga: 1,6 GB (The Missing Heir) / 1,9 GB (The Girl Who Stands Behind)

Idioma disponible: Inglés

Modos compatibles: Modo TV, Semiportátil y Portátil

