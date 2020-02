Año a año, los videojuegos de corte independiente se posicionan entre los títulos más queridos por el público, sea por su innovación, historia, jugabilidad o diseño. Tenemos nombres como Stardew Valley, Cuphead o Celeste que destacan.

En ese sentido, desde el 2018, Electronic Arts, los máximos responsables de la saga FIFA y Battlefield, impulsa un programa para desarrolladores independientes conocido como EA Originals, del cual han salido diferentes nombres como A way out, Sea of solitude o Fe.

Justamente, a partir de la 1:45 p.m. (hora Perú) te contaremos todos los detalles en una transmisión especial sobre Fe, el primer juego independiente de esta serie.

-- Transmisión programada para la 1:45 p.m. --

Este título se anunció en 2016, junto a la presentación del programa EA Originals a través de un EA Play. Durante dicho evento, EA confirmó al estudio sueco Zoink, el cual tardó dos años en completar el desarrollo de Fe.

Aquí su tráiler:

Asimismo, el director creativo, Hugo Billes, aseguró que el juego tuvo como inspiración a títulos de peso como Journey, Shadow of the Colossus o Metroid. También agregó que Fe “es fiel a la naturaleza del bosque nórdico”.

Fe salió a la venta a principios del 2018 para PC, XB1, PS4 y Switch. (Imagen: EA)

Sobre el juego, tomamos el papel protagónico de Fe, una criatura similar a un zorro que posee la capacidad de crear canciones para comunicarse con otros animales o plantas. Este personaje tendrá la misión de defender el bosque en el que vive de los Silent Ones, seres desconocidos que ponen en peligro su hogar.

Conforme se desarrolla el videojuego, las demás criaturas del bosque enseñarán a Fe distintas habilidades como la de saltar más alto o llegar a nuevas zonas de exploración.

Silent Ones son los enemigos de Fe. (Imagen: EA)

Acerca del tiempo de juego, los desarrolles aseguraron que la campaña tendrá una duración aproximada de entre 7 o 8 horas de gameplay.

Finalmente, Fe salió a la venta a principios del 2018 para las plataformas de PC, PS4, Xbox Obne y Nintendo Switch.

DATO:

Fe tiene un valor de US$ 22 en la PlayStation Store del Perú, mientras que en la eShop de Nintendo se encuentra a US$19,90.

