Infamous tras el Mundial de Dota 2: "Estamos felices de lo que logramos | ENTREVISTA

Infamous Gaming marcó un hito en el Mundial de Dota 2, The International 2019, uno de los torneos de eSports más importantes en el planeta. El cuadro nacional consiguió meterse dentro del Top 8, algo que nunca se había dado para un equipo de nuestra región, y aseguró más de US$850.000.

Como se sabe, Dota 2 es un videojuego MOBA (multijugador de arena de batalla en línea) para PC y es uno de los títulos más populares en todo el planeta. Año a año, Valve -desarrollador del juego- lleva a cabo su máxima competencia, The International. En esta edición, el comúnmente llamado "Ti" cuenta con más de US$ 34 millones en premios.

Asimismo, solo un puñado de equipos de todo el globo (18, en total) consiguieron un cupo para estar en el Mundial, el cual se está desarrollando en estos días en Shanghái, China. Uno de los grupos clasificados es peruano, se llama Infamous Gaming y recientemente finalizó su participación asegurando su presencia entre los mejores ocho equipos del certamen.

Infamous fue derrotado por Team Secret por 2 a 0, uno de los mejores equipos de todo el torneo. No obstante, la escuadra superó previamente a agrupaciones como Keen Gaming, Fnatic y Newbee.

Si no pudiste ver la partida entre Infamous y Team Secret, aquí te dejamos la transmisión oficial del evento en español:

En ese sentido, El Comercio conversó con Steven 'Stinger' Vargas, uno de los jugadores de Infamous Gaming. Él se encuentra en Shanghái, China, a más de 17.000 kilómetros de Lima, y nos comentó acerca de cómo se siente el equipo tras la participación en el Mundial, el agradecimiento que tienen con todas las personas que han apoyado y sobre el futuro de Infamous Gaming como equipo.

— ¿Cómo te sientes después de la partida contra Team Secret?

Al momento de perder fue chocante. Todo ese día estaba con varias emociones... no podía explicarlo. Estaba desenfocado porque había perdido y no era algo que esperaba.



— Y en términos generales, ¿cómo te sentiste con el rendimiento de Infamous en The International 2019?

Ahora que ya pasó un día, estoy feliz de lo que logramos, pero igual creo que pudimos haber llegado más lejos pero cometimos errores. El otro equipo [Team Secret], no los cometió. Bien merecido por parte de ellos que nos hayan ganado. Jugaron bien.

Infamous Gaming es uno de los mejores equipos de Dota 2 de Sudamérica. (Imagen: Infamous Gaming / Facebook) Agencias

— ¿Cómo ha sido la experiencia de ganarle a equipos de talla mundial?

La experiencia ha sido normal. Nosotros -que conocemos cómo jugamos y sabemos de nuestras habilidades-, estamos seguros de que podíamos ganarles. Entonces, no es como un logro. Somos conscientes de que estamos en el mismo nivel.

— ¿Ustedes como grupo ven que pueden igualar y superar a estos equipos de primer nivel?

Sí. Todos los equipos de aquí juegan bien y no hay mucha diferencia. Si es que un equipo le gana a otro es por errores de ese juego en particular. Que tal vez ese jugador no tuvo un buen desempeño, pero puede que en otra partida ese mismo jugador tenga un mejor rendimiento y gane.



Héctor 'K1' Rodríguez (en el fondo) y Steven 'Stinger' Vargas (adelante). (Foto: Infamous Gaming / Facebook) Agencias

— Crees que este sea el factor de la derrota con Team Secret

En parte, sí. Creo que tuvimos errores que en otras partidas no hubiéramos cometido y hubiésemos ganado. El primer juego fue el más cercano a ganar.

— ¿Cómo evalúas la participación de Infamous en el Ti?

Como lo dije, para nosotros el Top 6 era algo bastante real de lograr y los equipos que están jugando en los últimos días son muy buenos.



— ¿Y qué crees que falte para estar a ese nivel?

Arreglar esos pequeños detalles o simplemente estar más concentrados durante las partidas para evitar errores.

— La gente en Perú está emocionada, han estado siguiendo las transmisiones de todas sus partidas, ¿qué le dirían como grupo a todos ellos?



Gracias por estar al tanto. Nos sentimos felices de poder representar al Perú con un buen nivel en un torneo de talla mundial. Sabemos que hay mucha gente que apoya y que siempre está pendiente. Se podría decir que gracias a muchos de ellos estamos jugando una competencia de esta magnitud.

Elvis 'Scofield' De la Cruz (a la derecha) y Steven 'Stinger' Vargas (a la izquierda) durante una entrevista oficial en el The International 2019. (Foto: Infamous Gaming / Facebook) Agencias

— ¿Qué es lo que se le viene a Infamous en el futuro?

Aún no hemos conversado sobre eso, así que no podría decirte nada al respecto.

— No saben entonces... Porque 'Scofield' publicó un mensaje en su Facebook sobre que no sabía si iba a continuar

Sí, pero todavía no lo hemos hablado. Estamos esperando que pase un tiempo, me parece que conversar ahora no es algo inteligente. Que todos tengan un tiempo para pensar y luego hablaremos. En mi caso, igual. Aún no pienso nada.

— Pero, ¿quieres continuar con el Dota?

Sí, claro. Respecto a eso, sí.

— Hace unos días, el director de eventos de MarsMedia (organizadora de torneos de Dota 2 de valor oficial) habló sobre la posibilidad de un Lima Major para la temporada 2020 - 2021, ¿qué opinas de ello?

Eso se estaba viendo el año pasado también, pero no se dio. Tal vez ahora haya más opciones. Igual es solo una posibilidad; puede que pase, puede que no. Sería como una prueba y espero que funcione. Si es que se da, toda la comunidad fanática podrá asistir a un Major en Lima.



DATO:

​Dota 2 es un juego de descarga gratuita. Se puede adquirir desde la plataforma virtual de Steam y está disponible solo para PC.

