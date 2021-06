Desde el 22 de junio está disponible para todos los dueños de una tarjeta gráfica AMD la tecnología FidelityFX Super Resolution (FSR). Con esta herramienta, se mejorará tanto el rendimiento como la calidad de las imágenes en los videojuegos de forma similar a como lo hace ya Deep Learning Super Sampling (DLSS) de Nvidia.

La compañía tecnológica anunció a principios de mes en el marco de Computex 2021 su tecnología FSR, que finalmente ha visto la luz el 22 de junio. Según AMD, FidelityFX Super Resolution ofrece cuatro niveles de escalado (Ultra calidad, calidad, balanceado y rendimiento) y es una solución de código abierto.

FSR puede llegar a duplicar (2,5x) la tasa de fotogramas de los juegos compatibles para mejorar la calidad de la imagen en los momentos en que la tarjeta gráfica no puede. Para ello, emplea un algoritmo de escalado espacial.

Esta nueva solución de AMD es una réplica a la tecnología DLSS de Nvidia. Esta segunda está impulsada por las gráficas GeForce RTX, y mejora el rendimiento y la fluidez del juego mediante redes neuronales para acelera la tasa de fotogramas y permitir efectos de alta calidad y mayores resoluciones de renderizado.

FSR mejora el rendimiento y la calidad gráfica de los videojuegos. (Imagen: AMD)

Tarjetas gráficas compatibles con FSR de AMD:

Asimismo, AMD confirmó que FSR tendrá soporte para sus gráficas Radeon, pero también con las tarjetas de video GeForce de la rival Nvidia.

Radeon RX 6000/6000M Series

Radeon RX 5000/5000M Series

Radeon RX Vega Series

Radeon RX 500 Series

Radeon RX 480/470/460

Procesadores Ryzen 2000 Series (o más nuevos) con gráficos Radeon.

Nvidia Geforce RTX 30 Series

Nvidia Geforce RTX 20 Series

Nvidia Geforce GTX 10/16 Series

Juegos con soporte para FSR

Ahora bien, no todos los videojuegos en el mercado cuentan con soporte para FSR de AMD. No obstante, tenemos algunos como Godfall, 22 Racing Series, Anno 1800, Terminator: Resistence, The Rift Breaker, entre otros. Sumado a esto, se sabe que títulos como FarCry 6, Resident Evil Village, Baldur’s Gate 3, Farming Simulator 22 o Forspoken también lo tendrán.

Según AMD, varios estudios de primer nivel están trabajando para implementar la tecnología en sus videojuegos: Electronic Arts, Valve, Capcom, Ubisoft, Warner Bros.Games, Cristal Dynamics, Larian Studios, Turtle Rock, Koch Media, Gearbox, Obsidian, etc.

Estudios partners de AMD. (Imagen: AMD)

