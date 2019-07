FIFA 19 | La sorprendente media de João Félix en el videojuego de Electronic Arts

El atacante portugués João Félix, fichado por el Atlético de Madrid por 126 millones de euros, ya ha firmado su contrato con el club rojiblanco por siete temporadas, según anunció la entidad en un comunicado en su página web oficial, en el que explicó que también ha superado ya el reconocimiento médico.

"Joao Félix ya es nuevo jugador rojiblanco. El Atlético de Madrid y el Benfica han llegado a un acuerdo para el traspaso del joven futbolista portugués. El delantero, que pasó el pertinente reconocimiento médico en la Clínica Universidad de Navarra, ya ha firmado su nuevo contrato con nuestro club para las próximas siete temporadas", anunció la entidad madrileña.

La venta del delantero portugués João Félix al Atlético de Madrid por 126 millones de euros, sin incluir costes financieros, supone un récord en un traspaso en el fútbol portugués, es el mayor negocio del Benfica e, incluso, el Oporto también recibirá algo más de un millón de euros, ya que se formó en la cantera de los 'dragones'.

João Félix en FIFA 19

A pesar de ser uno de los fichajes más caros del Atlético Madrid y de la historia del fútbol, es curioso comprobar que en el mundo de los videojuegos João Félix no tiene un talento superdotado como otras figuras. En FIFA 19, el portugués tiene una carta base de plata y no supera los 69 puntos de valoración. Jugadores mucho más jóvenes y no tan caros como Vinícius Jr. llegaban a la media de 77 en la carta de calidad oro.

João Félix tiene una media de 69 en el FIFA 19. (Foto: FutHead)

João Félix ha ido mejorando sus cartas conforme se avanza en el juego, sobre todo con sus grandes actuaciones en la Europa League. Gracias a esa competición tiene dos versiones, una de 77 y otra de 88. Pero, su mejor versión es de 91 puntos, que la consiguió en el equipo del año de la liga portuguesa.

Mejor carta de João Félix en FIFA 19. (Foto: FutHead)

Es probable que su valoración en el FIFA 20 suba notablemente. Ya ha pasado con figuras como Kilyan Mbappé, aunque se estima que no supere los 90 puntos de media, porque todavía tiene que demostrar su potencial en la liga española.