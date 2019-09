FIFA 20 | Los 10 mejores jugadores del popular videojuego

El nuevo FIFA 20 está cada vez más cerca. El lanzamiento de la última entrega de la popular franquicia será el 27 de setiembre y en las últimas horas Electronic Arts, su desarrollador, reveló la lista con los 100 mejores jugadores del videojuego. ¿Quién estará en el número 1?

Como se sabe, FIFA 20 llegará los mercados el 27 próximo para las plataformas de PC, PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch (bajo una edición conocida como 'Legacy'). Una de las características del juego que más han sido publicitadas es el modo Volta, el fútbol callejero que regresa a un FIFA después de siete años.

Electronic Arts publicó en sus redes sociales el listado con el Top 100 de mejores futbolistas de FIFA 20. Aquí te dejamos los nombres de los 10 primeros. ¿Habrá alguna sorpresa?

Jugador Equipo Posición Promedio Marc-André ter Stegen FC Barcelona Arquero 90 Luka Modrić Real Madrid Mediocampista 90 Mohamed Salah Liverpool Delantero 90 Virgil Van Dijk Liverpool Defensa 90 Jan Oblak Atlético de Madrid Arquero 91 Kevin De Bruyne Manchester City Mediocampista 91 Eden Hazard Real Madrid Delantero 91 Neymar Paris Saint Germain Delantero 92 Cristiano Ronaldo Piomonte Calcio Delantero 93 Lionel Messi FC Barcelona Delantero 94

Lionel Messi sigue en la cima de FIFA 20 con 94 de media. Cristiano Ronaldo se queda a un punto (93), mientras que el brasileño Neymar a dos (92). Luego nos topamos con un triple empate entre Eden Hazard, Kevin De Bruyne y Jan Oblak, quienes poseen 91 de promedio.

El Top 10 lo cierran Virgil Van Dijk, Mohamed Salah, Luka Modrić y Marc-André ter Stegen, quienes están empatados con 90.

-- Novedades de FIFA 20 --

El principal caballo de batalla de EA para este año es Volta. El modo fútbol callejero regresa después de siete años (FIFA Street - 2012). En esta renovada modalidad, los usuarios podrán jugar en formatos de 3 vs. 3, 4 vs. 4 y 5 vs. 5, existiendo, a su vez, herramientas de personalización para los futbolistas (ropa, tatuajes, peinados y más).

A su vez, así como PES 2020 cuenta con Lionel Messi y Ronaldinho en su portada, FIFA 20 no se queda atrás y tendrá a Eden Hazard, Virgil van Dijk y Zinedine Zidane como principales rostros.



DATO:

​- FIFA 20 tendrá un precio una vez estrenado de S/. 239,90 en tiendas especializadas peruanas.

