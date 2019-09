El esperado FIFA 20 ya está con nosotros. Desde el pasado 27 de setiembre el videojuego de Electronic Arts se estrenó a nivel mundial para PC, PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch; y a raíz de esto hemos decido comparar a los jugadores de la selección peruana con sus versiones de FIFA. Aquí la comparativa.

Como se sabe, FIFA 20 es un juego de simulación de fútbol y como gran novedad nos encontramos con Volta, la modalidad de fútbol callejero que regresa a FIFA después de siete años (FIFA Street - 2012). Asimismo, según EA, el juego trae significativas mejoras en el Ultimate Team y en modo Carrera.

Si no has visto el tráiler de FIFA, aquí te lo dejamos:

-- NOVEDADES DE FIFA 20 --

Asimismo, el principal caballo de batalla de EA para este año: Volta. En esta renovada modalidad, los usuarios podrán jugar en formatos de 3 vs. 3, 4 vs. 4 y 5 vs. 5, existiendo, a su vez, herramientas de personalización para los futbolistas (ropa, tatuajes, peinados y más). Volta llega para reemplazar El Camino, recordada campaña que estuvo presente en anteriores FIFA’s.

Además, la UEFA Champions League, el torneo de clubes más importante del planeta, se mantiene en FIFA 20. La competición de fútbol seguirá licenciada al 100% en el juego de EA, por lo que no nos perderemos ningún elemento conocido, tanto en modo carrera o para un partido amistoso.

FIFA por tradición incluye un Modo Carrera con el cual los usuarios podemos tener nuestro equipo, crear las estrategias, hacer fichajes, ganar torneos. Para este versión, EA ha confirmado que agregó nuevas funciones de personalización, un sistema de moral y las ruedas de prensa.

Sobre el sistema de moral y ruedas de prensa, estas dos estarán completamente ligadas. ¿De qué forma? Pues en habrá conferencias antes y después del partido, y según escojamos qué decir tendremos influencia en el ánimo (o moral) del jugador, como también de nuestra puntuación como DT’s.

En adición, contaremos por primera vez en la historia de FIFA con la opción de escoger a una DT femenina, a la cual podremos personalizar acorde a lo que deseemos (en la versión masculina también).

DATO:

FIFA 20 tiene un precio en tiendas especializadas peruanas de S/.239,90.

