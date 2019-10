A pesar de que cada año los gráficos de los videojuegos de fútbol como FIFA 20 o PES 2020 mejoran , un grupo de jugadores son ajenos a estos cambios. En los últimos días, el futbolista Frank Ribery escribió sarcásticamente “¿quién es este chico?”, refiriéndose al poco parecido que tiene con su versión de FIFA .

Así como el francés, hay otros casos que brillan y no exactamente por su calidad, sino por la poca similitud que hay entre ellos y sus pares del juego.

En ese sentido, hemos preparado una galería con los jugadores que menos se asemejan a sus versiones del juego FIFA 20 y PES 2020. Para verla solo debes ir al inicio de esta nota.

Es importante mencionar que ambos títulos cuentan con exclusivas y contratos especiales con los equipos de fútbol, tales como el Barcelona y la Juventus con PES o el Liverpool con FIFA. Estas alianzas se traducen en escaneos faciales de los jugadores, entre otras cosas, por lo que podríamos tener más detalle y calidad en un juego u otro.

-- NOVEDADES EN PES 2020 --

Entre otros cambios significativos de PES 2020, encontramos la presencia de cuatro equipos nacionales en el videojuego. Estos son: Universitario de Deportes, Sport Boys, Sporting Cristal y Alianza Lima; los dos primeros llegan al título de Konami completamente licenciados por primera vez.

A su vez, sobre la jugabilidad, los desarrolladores confirmaron que trabajaron con el futbolista español Andrés Iniesta para mejorar la jugabilidad, tanto con balón como sin balón.

-- NOVEDADES EN FIFA 20 --

El principal caballo de batalla de EA para este año es Volta. En el renovado fútbol callejero los usuarios podrán jugar en formatos de 3 vs. 3, 4 vs. 4 y 5 vs. 5, existiendo, a su vez, herramientas de personalización para los futbolistas (ropa, tatuajes, peinados y más). Volta llega para reemplazar El Camino, recordada campaña que estuvo presente en anteriores FIFA’s.

Además, la UEFA Champions League, el torneo de clubes más importante del planeta, se mantiene en FIFA 20. La competición de fútbol seguirá licenciada al 100% en el juego de EA, por lo que no nos perderemos ningún elemento conocido, tanto en modo carrera o para un partido amistoso.

DATO:

FIFA 20 y PES 2020 en sus versiones para PS4 tienen un precio en tiendas especializadas de S/. 239,90.