FIFA 20 | Zidane, Guardiola y las leyendas que aparecerán en el popular videojuego de fútbol

FIFA 20, el esperado videojuego de fútbol, se estrena en todo el mundo el próximo 27 de setiembre para PS4, Xbox One, PC y Switch. Es por ello que -a modo de previa- Electronic Arts (el responsable del juego) ha anunciado las principales novedades del juego.

Entre ellas, sabemos que FIFA 20 incluirá el recordado modo fútbol callejero, que en esta ocasión pasará a llamarse Volta. Asimismo, otra de las gratas noticias de EA ha sido la inclusión de nuevas leyendas como Zidane o Guardiola en el título.

En ese sentido, a continuación te presentamos a todos los jugadores clásicos que se podrán utilizar en el modo Ultimate Team de FIFA 20.

Acerca de los nuevos rostros, se destaca Zidane, Guardiola, Hugo Sánchez, Drogba o Garrincha.

Aquí la lista de las nuevas leyendas del FIFA 20:

Andrea Pirlo

Didier Pogba

Ian Wright

Ronald Koeman

Carlos Alberto

Garrincha

Michael Essien

Gianluca Zambrotta

John Barnes

Ian Rush

Hugo Sánchez

Pep Guardiola

Kenny Dalglish

Zinedine Zidane

En adición, hay caras conocidas del FIFA 19, tales como Raúl, Ballack, Roberto Carlos, Pelé, Van der Sar, entre otros. En total, según lo publicado por EA, hay 74 jugadores que se mantendrán en la próxima edición del simulador de fútbol.

Te dejamos los nombres que se quedan en FIFA 20:

Baggio

Ballack

Baresi

Bergkamp

Best

Blanc

Campbell

Cannavaro

Carles Puyol

Crespo

Cruyff

Deco

Del Piero

Raúl

Rijkaard

Desailly

Butragueño

Eusébio

Ferdinand

Hierro

Gattuso

Gerrard

Giggs

Gullit

Hagi

Henry

Hernández

Rivaldo

Roberto Carlos

Inzaghi

Keane

Klose

Kluivert

Lampard

Larsson

Laudrup

Lehmann

Lineker

Litmanen

Figo

Makélélé

Maldini

Ronaldinho

Ronaldo

Maradona

Matthäus

Moore

Nakata

Nevded

Nesta

Okocha

Overmars

Owen

Pelé

Petit

Pirès

Rui Costa

Schmeichel

Scholes

Seedorf

Shearer

Shevchenko

Sócrates

Stoichkov

Trezeguet

Van Basten

Van der Sar

Van Nistelrooy

Verón

Vieira

Vieri

Yashin

Zanetti

Zola

-- FIFA 20 --

Como se sabe, el videojuego estará disponible a nivel mundial el próximo 27 de setiembre para PC, PS4, Xbox One y Switch (en una edición conocida como Legacy, la cual no incluirá el modo Volta). A su vez, se hizo oficial que el título no llegará a las consolas de PS3 y Xbox 360.

Por si no lo has visto, te mostramos el tráiler del popular FIFA 20:

DATOS:

- FIFA 20 traerá de vuelta el fútbol callejero gracias a Volta. A su vez, el juego incluirá un renovado modo Carrera que nos permitirá personalizar al entrenador.

- FIFA 20 tendrá un precio (una vez estrenado) de S/. 239,90 en tiendas especializadas peruanas.

