Cada octubre, los gamers reciben la nueva entrega de la popular saga FIFA. Este 2021 no ha sido diferente y desde el pasado 1 de octubre está disponible en consolas y PC el videojuego FIFA 22. Pero, ¿FIFA todavía ofrece las suficientes novedades como para posicionarse como el rey del fútbol virtual? Te contamos nuestra experiencia.

Antes de empezar, recordemos que FIFA 22 es la edición de la popular franquicia que estará vigente hasta el otro año. Así como en pasadas versiones, el juego está disponible en consolas PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC y en Nintendo Switch (a través de la Legacy Edition).

Aquí la ficha técnica:

Género : Deportes

: Deportes Consolas : PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch y PC

: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch y PC Jugadores : 1-2

: 1-2 Restricción de edad : Todas las edades

: Todas las edades Fecha de lanzamiento : 1 de octubre de 2021

: 1 de octubre de 2021 Idiomas : Japonés, Francés, Alemán, Italiano, Español (Doblado), Ruso, Inglés

: Japonés, Francés, Alemán, Italiano, Español (Doblado), Ruso, Inglés Tamaño de descarga: 50GB aproximadamente

1. ¿Cuáles son sus novedades en jugabilidad?

Acostumbrados a un nuevo juego cada año, las novedades no se dejan ver a simple vista en los nuevos FIFA. Eso no es diferente con FIFA 22. Sin embargo, los ajustes que se han dado con la edición de este año del simulador de fútbol son positivos y dejan una sensación agradable a la hora de jugar.

Por ejemplo, de manera resumida, tenemos cambios en la inteligencia artificial de la máquina, mejoras en las físicas del balón, un rediseño del funcionamiento de los arqueros, un nuevo sprint para picar con el balón y algunas tácticas ofensivas. Estas mejoras afinan aún más un gameplay ya establecido y conocido por la comunidad.

Barcelona en FIFA 22.(Captura de pantalla)

Uno de los pilares que más ha gustado ha sido la inclusión del HyperMotion. Esta técnica de captura de movimiento utilizó sensores en 22 futbolistas para grabar sus movimientos en tiempo real para luego replicarlos dentro de FIFA. Esta es una de las mayores novedades de FIFA 22, debido a que en juegos anteriores se utilizaba la captura de movimiento en jugadores en concreto y no de los dos equipos, como ahora.

Aunque debemos mencionar que el HyperMotion es exclusivo de las consolas PlayStation 5 y Xbox Series X/S. Las versiones de PS4, Xbox One y PC no la incluyen, por lo que su gameplay se mantiene similar a ediciones pasadas.

Messi, Mbappé y Neymar en FIFA 22.(Captura de pantalla)

2. Modos de juego actualizados

Si hay un modo en FIFA que se ha posicionado como uno de los más populares e importantes ese es el FIFA Ultimate Team (FUT). En este, los jugadores pueden crear su propio equipo, personalizarlo, comprar nuevos jugadores y competir con él contra otros rivales. Para FIFA 22 se ha modificado el sistema de recompensas, que ahora premia a mayor número de victorias y no por el rango que tengamos cada fin de semana. Así, se fomenta que el usuario juegue aún más.

Asimismo, también encontramos más opciones de personalización para los estadios. Se puede modificar el césped, las butacas, banderas, estandartes, tarjetas, etc.

Por otro lado, un modo que también ha recibido cambios sustanciales (y que los necesitaba hace varios títulos) es el Modo Carrera. Con este, los fanáticos podían escoger un equipo de cualquier liga y jugar contra la máquina para alcanzar los diferentes torneos nacionales e internacionales.

Ahora, jugando el Modo Carrera como director técnico podemos crear nuestro propio equipo. Escogemos su nombre, su logo, apodo que utilizarán los comentaristas y seleccionamos el club a reemplazar. Así de simple, pero es una opción que se venía reclamando a Electronic Arts hace años. Además, también llegan las opciones de personalización para los uniformes, escudo y estadio.

En cuanto al Modo Carrera como jugador, EA ha introducido cambios para renovar la experiencia. Por ejemplo, se agregó la valoración de mánager, un sistema que mide la confianza que tiene el DT con el jugador. Si completamos los retos propuestos, tendremos más opciones de ser titulares. En ese sentido, si fallamos, terminaremos siendo despedidos.

FIFA 22 introduce una valoración del mánager en el Modo Carrera para jugadores. (Captura de pantalla)

Otra novedad es que a medida que cumplimos objetivos también recibiremos puntos de experiencia. Estos, a su vez, sirven para mejorar atributos en concreto en un árbol de habilidades. Como se recuerda, antes las características se atribuían de manera automática.

3. Licencias en FIFA 22: no está Perú

FIFA 22 vuelve a incluir las licencias de los torneos y ligas más importantes del planeta fútbol. Entre ellas tenemos a la UEFA Champions League, Conmebol Libertadores, la Premier League de Inglaterra, LaLiga de España, Bundesliga de Alemania, Serie A de Italia, Ligue 1 de Francia, etc. Sin embargo, tenemos equipos como la Juventus o AS Roma que no han sido licenciados y tendremos que verlos bajo los nombres de Piomonte Calcio y Roma FC.

¿Y equipos peruanos? Primero mencionamos que no aparece Perú en el apartado de selecciones, así como otras selecciones de la talla de Chile, Colombia o Uruguay (solo está Argentina y Brasil). Sobre clubs, encontramos a Universitario de Deportes, Sporting Cristal, UTC, FBC Melgar y Sport Huancayo.

¿Lo reconoces? Así es Alejandro Hohberg, de Sporting Cristal, en FIFA 22. (Captura de pantalla)

4. Apartado visual y técnico

Sobre los gráficos, EA señaló que han agregado más de 4.000 animaciones completamente nuevas, las cuales se dejan ver durante los partidos y gracias a la tecnología HyperMotion que te mencionamos líneas arriba.

FIFA 22.(Captura de pantalla)

Aunque es cierto que las grandes novedades en FIFA 22, como en los anteriores títulos de la saga, no van por el lado de los gráficos. En la versión de PlayStation 5 tenemos un apartado visual logrado, pero sintiéndose similar a lo que ya vimos con FIFA 21 de PS5.

Destacamos el realismo en la fotografía de FIFA 22 cuando ingresamos a ver una repetición, ya que nos permite ver con calma el buen trabajo realizado para representar a los futbolistas.

Marcos Riquelme en FIFA 22.(Captura de pantalla)

Conclusiones sobre FIFA 22

Sin ser una completa revolución, la nueva versión de FIFA introduce ajustes en la jugabilidad que serán de agrado de los fanáticos empedernidos. No solo ello, sino que también llegan, por fin, mejoras en el Modo Carrera para DT y jugador. Además, la tecnología HyperMotion agrega una fluidez significativa en el gameplay, pero es exclusiva de las consolas de nueva generación.

Asimismo, un punto que no ha gustado es que ya no podremos jugar con Perú ni con otras selecciones de Sudamérica como Colombia, Chile o Ecuador. El apartado gráfico es aceptable, pero no se destaca.

DATO:

La versión física de FIFA 22 en PS4 se encuentra a S/. 329,90; mientras que en PS5 está S/.389,90.

