Electronic Arts y la FIFA anunciaron el programa de eSports para el videojuego FIFA 22 que espera atraer a millones de jugadores y espectadores. Con enfrentamientos de 1 vs. 1 y 2 vs. 2, los participantes se representarán a sí mismos, organizaciones, clubes de fútbol reales y a su país en una serie de torneos.

Las tres competencias que se presentan en el ecosistema de eSports son la FIFAe Club Series 2022, la FIFAe Nations Series 2022 y la FIFA 22 Global Series rumbo a la FIFAe World Cup 2022. Los tres eventos más importantes de la serie se llevarán a cabo en el verano de 2022.

FIFA 22. (Imagen: EA)

Aquí te dejamos todos los detalles de los tres eventos:

FIFA 22 Global Series rumbo a la FIFAe World Cup 2022

La clasificación comienza el 27 de noviembre y el tradicional formato competitivo de 1 vs. 1 de la FIFA se presenta con torneos online en 10 regiones a nivel mundial.

Adicionalmente, más de 30 ligas ofrecen programas de eSports, tales como la Premier League, la Bundesliga, La Liga, la Ligue 1, la MLS, la CONMEBOL Libertadores y la UEFA Champions League.

La clasificación de la EA SPORTS FIFA 22 Global Series estará disponible en FIFA.GG.

La FIFAe Club Series incluye el debut de las copas de 2 vs. 2 de FIFA Ultimate Team

La FIFAe Club Series 2022, que incluye la competición de 2 vs. 2, comienza en noviembre con los FIFAe Club Online Qualifiers y también cuenta con el nuevo FUT Team of the Year y las Season Cups rumbo a la FIFAe Club World Cup 2022.

Las inscripciones comienzan el 5 de octubre. Aquí puedes crear tu perfil para participar.

El orgullo nacional en la FIFAe Nations Series

La FIFAe Nations Series 2022 presentará a las asociaciones afiliadas que se enfrentarán entre sí en este torneo global de 2 vs. 2. Además, las campañas nacionales descubrirán a las principales estrellas de la competencia.

Todos los países comenzarán su recorrido en los FIFAe Nations Online Qualifiers, y los mejores equipos nacionales avanzarán a los FIFAe Nations Playoffs rumbo a la FIFAe Nations Cup 2022.

DATO:

FIFA 22 estrena el 1 de octubre para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC y Switch.

Tráiler de lanzamiento de la FIFA 22 Global Series:

