¿Quién es 'MoAuba', el gran campeón del FIFA eWorld Cup 2019?

“No me esperaba esto", dijo Mohammed 'MoAuba' Harkous, el nuevo campeón mundial de FIFA 19, al ser consultado por ganar el FIFA eWorld Cup, el máximo evento de eSports del videojuego de EA. El jugador alemán dio la sorpresa tras vencer a jugadores que llegaron con la etiqueta de "favoritos", tales como 'MSDossary', 'Nicolas99fc' o 'Maestro'.

El pro-player, además del título, se llevó a casa la cifra de US$250.000 y un boleto para asistir a la ceremonia de The Best FIFA Football Awards, la premiación al mejor jugador de fútbol del año.

El FIFA eWorld Cup 2019 se llevó a cabo en la ciudad de Londres, Reino Unido, entre el 2 y 4 de agosto y reunió a los 32 mejores jugadores del videojuego de todo el mundo. Los organizadores, la FIFA, entregaron US$500.000 a los primeros puestos.

Aquí te dejamos la partida con la que 'MoAuba' se coronó como el mejor jugador de FIFA de la temporada (audio completamente en español):

Ahora que hemos visto la gran final y sabemos que MoAuba es el gran campeón, se presentan algunas dudas: ¿quién es 'MoAuba'? ¿Dónde nació? ¿Cuántos años tiene? ¿Cómo juega? A continuación, las respuestas acerca del mejor jugador de FIFA del momento.

Mohammed 'MoAuba' Harkous tiene 22 años y actualmente es parte del equipo de eSports del Werder Bremen, equipo alemán en el que Claudio Pizarro se desempeña como delantero. El nacido en Bochum, Alemania, juega profesionalmente desde mediados de 2015, año en que comenzó con torneos 1 vs. 1 de la Electronic Sports League (ESL).

'MoAuba' juega para el equipo de eSports del Werder Bremen. (Captura de pantalla: Twitter/@MoAuba) Agencias

Aquí algunas fotos de la celebración de 'MoAuba' después de convertirse en el primer jugador alemán que gana un FIFA eWorld Cup, el Mundial del videojuego que empezó a desarrollarse en 2004.

En conversaciones con la FIFA, 'MoAuba' declaró: "No me lo puedo creer. Ha sido un recorrido durísimo [en las eliminatorias], enfrentándome a ‘Pinna97’, ‘Maestro’ y ‘Nicolas99fc’. No creí que ganaría esos partidos, pero los vencí a todos. No me esperaba esto; es increíble."

El gamer profesional llegó al FIFA eWorld Cup lejos de ser considerado como favorito, ya que se creía que otros jugadores iban a obtener el título. Sin embargo, 'MoAuba' demostró su capacidad al vencerlos a lo largo de los tres días del evento.

"Empecé con 4 victorias en fase de grupos, y en las rondas eliminatorias he jugado bien. Es una locura que haya vencido a ‘MsDossary'...", apuntó.

Así fue el camino de 'MoAuba' hacia la final. (Imagen: FIFA eWorld Cup) Agencias

La empresa de 'MoAuba' toma mayor dimensión cuando tomamos en cuenta que derrotó en semifinales vía penales a 'Nicolas99fc', el argentino campeón del FIFA eNations Cup (otra de las competencias de mayor peso en el mundo competitivo de FIFA), quien también era uno de los grandes candidatos.

Luego, en la gran final, como te adelantamos en la nota del evento, 'MoAuba' derrotó con lo justo (3 a 2) a 'MsDossary', el anterior ganador del FIFA eWorld Cup de 2018 que buscó sin éxito el bicampeonato.

"No me esperaba esto. Pensaba que llegaría a los cuartos de final o a semifinales. Con el FIFA tienes que estar ahí en el día clave; no importa cómo lo hayas hecho durante el año. No pensaba que un alemán ganaría el título, porque había tres jugadores como ‘Tekkz’, ‘Nicolas99fc’ y ‘MsDossary’ que estaban a otro nivel frente a todos nosotros. Y siguen estando a otro nivel porque son muy constantes. Tienes que tener suerte y estar en gran forma para ganarles", dijo en la entrevista con la FIFA.

Si quieres descubrir cómo juega 'MoAuba', aquí te dejamos un video con algunas de sus jugadas:

DATO:

FIFA 19 es un videojuego de simulación de fútbol desarrollado por EA. El título está disponible en PS4, PC, Xbox One y Nintendo Switch. El próximo 27 de setiembre se lanza FIFA 20, la versión para este año del juego.

