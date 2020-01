Final Fantasy VII está de cumpleaños. El título desarollado por el estudio de Squaresoft (hoy conocida como Square Enix) se lanzó originalmente en Japón para la PlayStation 1 un 31 de enero de 1997, convirtiéndose en unos de los juegos más populares y exitosos de dicha consola y de la historia.

Asimismo, los fanáticos de Final Fantasy VII están a la espera del lanzamiento mundial del remake del juego original, el cual se lanzará el 10 de abril para la consola de PlayStation 4. Y por si no fuera poco, Square Enix publicó un tráiler lleno de cinemáticas e imágenes de la nueva entrega, aquí te lo dejamos:

Volviendo al asunto, a continuación te presentamos 10 curiosidades que debes conocer sobre Final Fantasy VII, aunque si eres un fanático, quizás conozcas más de una (ALERTA DE SPOILER):

El videojuego iba a salir en Nintendo 64, el rival de la PlayStation 1

Inicialmente se tenía pensado que Final Fantasy VII llegaría a la Nintendo 64; sin embargo, esto no se realizó, debido a que la cantidad de información del FF VII era muy grande para los cartuchos de la consola de la Gran N, lo que terminó provocando que el videojuego aterrice en la PlayStation 1.

El tema One Winged Angel se inspiró en Purple Haze de Jimmy Hendrix

La canción One Winged Angel se ha convertido en un himno para la gran fanaticada de la franquicia Final Fantasy, llegando a ser considerada entre los temas más icónicos del mundo de los videojuegos. No obstante, algo que no se sabía era que este pieza se inspiró en Purple Haze de Jimmy Hendrix. Ello lo terminó confirmando Nobuo Uematsu, el compositor de Final Fantasy VII en una entrevista años después.

Final Fantasy VII iba a tener una temática de detectives en Nueva York

Originalmente, el videojuego tendría una trama ligada al mundo detectivesco, pero todo cambió cuando la madre del productor del juego, Hironobu Sakaguchi, falleciera. Lo que provocó que la entrega contenga temas ligados al amor, muerte y reencarnación, en lugar de misteriosos casos en la ciudad norteamericana.

Diferencias entre las versiones japonesas y americanas

La edición americana de Final Fantasy VII fue más allá de una simple adaptación con un nuevo idioma, sino que esta agregó dos jefes más, los recordados Ruby Weapon y Emerald Weapon. A su vez, se modificó la cantidad de enfrentamientos con enemigos en la partida y se añadieron escenas cortadas protagonizadas por Cloud Strife.

Un imán en la espalda de Cloud

A más de uno se le habrá pasado la pregunta por la cabeza: ¿Cómo Cloud Strife sostiene aquella pesada espada? Pues la respuesta es que lleva un imán que lo ayuda a mantener dicha arma.

El primer personaje afroamericano de peso en la franquicia

Es cierto: la saga Final Fantasy ha incluido a otros personajes afroamericanos en sus entregas como Leo Christophe, por dar un ejemplo; pero estos no tuvieron la misma participación e importancia que Barret Wallace, líder del grupo Avalanche y uno de los personajes principales del juego.

El Remake fue planeado para la PlayStation 2

El remake está a pocos de meses de llegar, pero lo que no se sabía era que fue pensado, en un inicio, para la PlayStation 2, una consola que salió a la venta en el 2000, hace 20 años. El estudio de Square no se enfocó en FF VII Remake, ya que la casa estaba enfocada en las siguientes entregas de la saga, por lo que decidió abandonar el proyecto.

Error en la muerte Aeris

Estuvimos tan concentrados en la cinemática que quizás no nos percatamos de un pequeño error en las manos de Sephirot. Resulta que al inicio del video, este personaje está sin guantes en las manos, pero cuando acaba la escena, automáticamente, tiene puesto un par.

Personajes jugables que en un inicio no lo iban a ser

Los dos casos más claros: Yuffie y Vincent, ambos no fueron considerados para que los jugadores los utilizasen, ello se evidencia en que no aparecen en las cinematografías del juego.

El cabello de Cloud iba a ser negro

El corte de Cloud Strife se caracteriza por ser rubio y puntiagudo, no obstante, durante la fase de desarrollo no se pensó así, sino que se consideró que fuese color negro y con un peinado hacia un lado, lo que haría las cosas más sencillas para el apartado técnico del FF VII.

DATOS:

- El desarrollo de Final Fantasy VII costó US$ 45 millones, mientras que su campaña de publicidad ascendió a US$ 100.

- FF VII Remake se estrena el próximo 10 de abril para PS4.

