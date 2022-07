Fire Emblem Warriors: Three Hopes es el nuevo videojuego lanzado por los desarrolladores Intelligent Systems y Omega Force para la compañía Nintendo. Pertenece al género musou (un héroe se enfrenta a hordas de enemigos) y promete ser tan o tal vez más popular que su antecesor, Fire Emblem: Three Houses.

Fire Emblem Warriors: Three Hopes. / Foto: Nintendo

Género : Juego de rol / Musou

: Juego de rol / Musou Consola : Nintendo Switch

: Nintendo Switch Jugadores : Una sola consola (1-2)

: Una sola consola (1-2) Clasificación : Mayores de 12 años

: Mayores de 12 años Fecha de lanzamiento : 24 de junio de 2022

: 24 de junio de 2022 Idiomas : Alemán, Chino (simplificado), Chino (tradicional), Coreano, Español, Francés, Inglés, Italiano, Japonés

: Alemán, Chino (simplificado), Chino (tradicional), Coreano, Español, Francés, Inglés, Italiano, Japonés Online : Este juego guarda datos en la nube

: Este juego guarda datos en la nube Tamaño de descarga: 13,4 GB

Ahora bien, aquí te contamos nuestra experiencia con Fire Emblem Warriors: Three Hopes.

¿Three Hopes como secuela de Three Houses?

Muchos se preguntarán si es necesario haber jugado previamente Fire Emblem: Three Houses para disfrutar de Fire Emblem Warriors: Three Hopes, pues la respuesta es no. Este título desarrolla situaciones alternativas a las de su entrega anterior, por ello es que los usuarios nuevos que recién se están familiarizando con la historia no les será difícil entenderlo.

Fire Emblem Warriors: Three Hopes. / Foto: Nintendo

Three Hopes está ambientado en Fódland, el mundo de Three Houses, pero toma otro camino. En este último videojuego, encarnarás a Shez, y puedes hacerlo en su versión masculina o femenina. Eso lo decidirás tú. Además, el juego te dará la opción de mantener o cambiar el nombre.

La comodidad y experiencia de juego te brinda una experiencia increíble. El campamento principal, en donde se desarrolla el inicio del juego. Es un entorno totalmente amigable y hecho para que puedas recorrerlo a tu antojo. Esta posibilidad de realizar tareas paralelas a las de la misión principal del juego te introducen completamente en este mundo de fantasía.

En esta entrega también puedes elegir a qué casa vas a unirte: el Imperio de Adrestia (liderado por la princesa Edelgard), el Sacro Reino de Faerghus (liderado por el príncipe Dimitri) o la Alianza de Leicester (liderada por Claude). Cada casa tiene una historia particular y personajes diferentes.

Desarrollo del juego

Fire Emblem: Three Hopes nos ofrece una gran secuencia de diálogos, traiciones y sorpresas que, estoy segura, captarán tu atención desde el minuto uno.

Uno de los puntos más valorados es que este título no solo se centra en las batallas de Shez, sino también en la profundidad de la historia, pues cada decisión que tomes será vital para el desarrollo del juego.

De hecho, en algún momento parece que se estuviera tratando de una serie y no de un videojuego.

Fire Emblem Warriors: Three Hopes. / Foto: Nintendo

Controles del juego

Los controles son la parte más importante y esencial de cualquier videojuego.

Golpear, combinar trucos, saber qué ataques o combinaciones hacer (ya sean normales o fuertes) y demás, hacen que este se vuelva, hasta cierto punto, complejo; sin embargo, mientras más tiempo pases jugando Fire Emblem, más rápido dominarás las habilidades. De esta manera, podrás enfocarte en la historia y disfrutarla sin ningún otro tipo de distracción.

Al inicio del juego, tienes la opción de elegir la dificultad. Puedes escoger entre tres: fácil, normal y difícil. De igual manera, tienes la opción de cambiarla en el menú de ajustes.

Fire Emblem Warriors: Three Hopes. / Foto: Nintendo

También tienes la opción de elegir un modo de juego. En este título solo puedes hacer con estas dos opciones: Novato y Clásico. Debes pensar bien el modo que elegirás pues solo vas a poder cambiarlo de Clásico a Novato pero no viceversa.

Fire Emblem Warriors: Three Hopes. / Foto: Nintendo

Conclusión de Fire Emblem Warrior: Three Hopes

Fire Emblem Warrior: Three Hopes es un videojuego accesible para los jugadores antiguos que ya están familiarizados con la historia y para los nuevos que desean tener su primer acercamiento a este.

Uno de los puntos importantes es que al tener la opción de escoger diferentes rutas y casas, la jugabilidad está garantizada, pues las horas que demandará el juego para completar las tres historias son muchísimas.

Eso sí, independientemente de la historia que elijas, la experiencia de juego está garantizada, pues en Three Hopes cada decisión que tomas influye severamente en la historia del juego.

Si buscas un juego que implique batallas infinitas y combates cuerpo a cuerpo, lo mejor es que busques otras opciones, pues Three Hopes te ofrece más que duelos de espadas ya que incluye el la historia como eje principal para el desarrollo del juego. De inicio a fin.





/ Foto: Nintendo