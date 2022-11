Se avecina el torneo de Fortnite Champion Series, una de las competencias internacionales más importantes del eSport. Como celebración, el videojuego ha encomendado a la lujosa marca de joyas Swarovski que diseñen y produzcan el trofeo.

La copa ganadora del FNCS pesa 6,8 kilos y mide 45,72 cm de alto. La competencia es la primera presencial en años desde que comenzó la pandemia y Fortnite quiso celebrarlo a lo grande con un trofeo que contenga un cristal Swarovski iridescente, el cual cambia de color entre azul y morado.

Además, una vez se determine al campeón del torneo, su nombre será grabado manualmente en el trofeo, que fue diseñado con el programa Unreal Engine.

La FNCS se sostendrá en Carolina del Norte desde el próximo 12 de noviembre hasta el 13. Una versión virtual del trofeo puede ser encontrada dentro del juego en la tienda Legends Landing.

No es la primera vez que un eSport se arriesga con un lujoso trofeo a cargo de una joyería famosa: League of Legends encargó a Tiffany & Co. diseñar la copa del Worlds 2022.

Asimismo, Swarovski compartió un video del proceso de creación del valioso trofeo.