Sigue siendo el rey. Fortnite, de Epic Games, se mantiene como el videojuego que más dinero produjo alrededor del mundo en el 2019 tras conseguir US$ 1.800 millones y superar a nombres como Pokémon Go, League of Legends o Candy Crush Saga.

La investigación estuvo en manos de SuperData, una reconocida firma en el mundo de los videojuegos. En su informe se revela que Fortnite generó menos ganancias que en el 2018, periodo en el que logró 25% más; no obstante, fue lo suficiente para seguir en la cima con más de US$ 200 millones de diferencia con el segundo puesto.

Asimismo, SuperData asegura que el éxito de Fortnite podría deber en parte a “las constantes actualizaciones y la monetización a través de pases de batalla”.

Por otro lado, el informe mantiene que “los jugadores de Fortnite para PC tienen más del doble de probabilidades de gastar en contenido del juego que la audiencia de League of Legends”. Cabe destacar que League of Legends, en el mismo estudio, superó en número de jugadores al battle royale de Epic.

A continuación, la lista completa con los juegos que más dinero produjeron en el 2019:

Puesto Juego Empresa Género Ganancia (en millones) 1 Fortnite Epic Games Disparos US$ 1.800 2 Dungeon Fighter Online Nexon Rol US$ 1.600 3 Honour of Kings (Arena of Valor) Tencent MOBA US$ 1.600 4 League of Legends Riot Games MOBA US$ 1.500 5 Candy Crush Saga KING Puzzle US$ 1.500 6 Pokémon GO Niantic Aventura US$ 1.400 7 Crossfire SmileGate Disparos US$ 1.400 8 Fate/Grand Order Aniplex Rol US$ 1.200 9 Game for Peace Tencent Disparos US$ 1.200 10 Last Shelter: Survival Long Tech Estrategia US$ 1.100

Además, los juegos free-to-play (gratuitos) representaron el 80% de ingresos del 2019. En el año mencionado, la industria de los videojuegos produjo cerca de US$ 120.000 millones en ganancias, superando por un 3% a lo alcanzado en el 2018 (US$ 115.000 millones).

De esta forma, según SuperData, se espera que el 2020 crezca en un 4%, llegando a más de US$ 124.000 millones.

DATO:

Fortnite está disponible en PC, PS4, XB1, Switch, iOS y Android de manera gratuita.

