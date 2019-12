El popular videojuego de Epic Games vuelve a estar en el ojo de la tormenta por nuevas demandas de plagio. El problema se debería a los bailes que el battle royale ha ido agregando como parte de sus actualizaciones.

En este caso, como informa el medio The Verge, sería Matt Geiler, conocido como “El hombre calabaza bailarín” por un video viral de 2006, quien pidió a Epic Games que deje de comerciar con su baile y apariencia en el videojuego.

El video viral de 2006 de Matt Geiler:

Por su parte, la compañía tomó cartas en el asunto y ha presentado una queja formal contra Geiler, asegurando que Fortnite no ha sugerido que el baile que han puesto en el títtulo sea el ‘baile del hombre calabaza’.

Asimismo, Fortnite aseguró que anteriormente Geiler firmó un acuerdo en el cual permitía a Epic Games el uso del personaje.

Por último, The Verge precisó que la compañía estadounidense he pedido a los tribunales que declaren improcedente las acusaciones de Geiler y que declaren que no han violado ninguna marca registrada.

No es la primera vez que Fortnite tiene que afrontar este tipo de acusaciones, ya que se han registrado varias demandas similares por plagio en contra de Epic Games, aunque cabe aclarar que solo en el caso de Geiler hubo unos acuerdos firmados de por medio.

Una de las acusaciones de plagio que más se recuerda fue la de Alfonso Ribeiro, el actor que interpretaba a Carlton en la serie El Príncipe de Bel-Air, siendo uno de los que ocasionó que explote el ‘caso de los bailes de Fortnite’ en 2018.

