Microsoft ha celebrado elevento digital Xbox & Bethesda Developer Direct, en el cual presentó novedades sobre juegos como Forza Motorsport y Minecraft Legends, además de la fecha de lanzamiento del ambicioso título Redfall. Aquí te contamos todo.

Todas las novedades de Xbox & Bethesda Developer Direct

Redfall llegará el 2 de mayo

Redfall es un videojuego de disparos, cooperativo y sobre vampiros que llegará a PC y Xbox Series X/S (además de Game Pass) el próximo 2 de mayo. Se mostró un gameplay extendido que dejó ver la jugabilidad en solitario o hasta con tres amigos.

Forza Motorsport: nuevo tráiler

Xbox renovará el simulador de conducción Forza Motorsport y, aunque se sabe que llegará este año, aún no tiene fecha de lanzamiento. Por otro lado, se mostró un nuevo avance y sabemos que llegará a PC, Xbox Series X/S y Game Pass. Además, se reveló que usará resolución 4K, 60 FPS y ray tracing, junto con una variedad de 500 autos y 800 opciones de personalización.

Minecraft Legends llega el 18 de abril

El título llegará a PC, PS5, PS4, Xbos Series, Nintendo Switch, Xbox One y Game Pass el próximo 18 de abril. El juego tendrá una campaña principal, modo cooperativo y un modo PvP.

The Elder Scrolls Online recibe una expansión

Llegará una expansión llamada ‘The Elder Scrolls Online: Necrom’, de la saga Sombras sombre Morrowind. Estará disponible el 5 de junio en PC y Mac, mientras que PS5, PS4, Xbox Series y Xbox One lo recibirán el 20 de junio. Además, se pondrán gratis, por tiempo limitado, los primeros 20 capítulos de TESO.

Se estrenó Hi-Fi Rush, un juego de ritmo de los creadores de The Evil Within

Ya está disponible para PC y Xbox Game Pass (para Xbox Series) el juego de ritmo Hi-Fi Rush. El título tiene canciones de grupos como The Black Keys y Nine Inch Nails. Es para un solo jugador y llega de la mano de los creadores de The Evil Within y Ghostwire: Tokyo.