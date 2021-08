La Gamescom es la feria de videojuegos más importante de Europa y la edición de este año se llevará a cabo de manera virtual entre el 24 y 27 de agosto. Así, se espera que la convención sirva como palestra para anunciar novedades de próximos títulos como Halo Infinite, Call of Duty Vanguard, Far Cry 6, etc.

Además, la Gamescom 2021 contará con la participación de Geoff Keighley, uno de las principales figuras de la industria y responsable de The Game Awards (los premios ‘Oscar’ de los videojuegos). Se confirmó que Microsoft tendrá un evento centrado en su consola Xbox y sus videojuegos, así como un showcase sobre títulos de corte independiente.

Ahora bien, a continuación, te dejamos las fechas y horarios clave de las principales conferencia de la Gamescom 2021:

Evento Día Hora Perú Destiny 2 Showcase 24 de agosto 1:00 p.m. Xbox Gamescom 2021 24 de agosto 2:00 p.m. Gamescom Opening Night Live (evento principal) 25 de agosto 3:00 p.m. Gamescom Awesome Indies Showcase 26 de agosto 3:00 p.m. Future Games Show 26 de aogsto 5:00 p.m. Gamescom Congress 27 de agosto 03:30 a.m.

Uno de los eventos más esperados es el Gamescom Opening Night Live, la cita principal de la convención que será presentada por Geoff Keighley. Según los organizadores, habrá más de 30 juegos en un programa “repleto de noticias, primeros vistazos, gameplay y más”. Entre los principales nombres tenemos a Call of Duty Vanguard, Lego Star Wars The Skywalker Saga, Far Cry 6, Saint Rows, etc.

Dónde ver la Gamescom 2021

Los canales en Twitch y Youtube de la Gamescom 2021 transmitirán todos los eventos organizados por ellos, tales como el Opening Night Live, el Indies Showcase o el Future Games Show. Por otro lado, el Destiny 2 Showcase o Xbox Gamescom 2021 se podrán seguir mediante los canales oficiales de Destiny y Microsoft en Youtube o Twitch.

