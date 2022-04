El mes está por acabar y pese a que ya hemos pasado la llamada “primera temporada alta” de la industria de los videojuegos en el año, abril nos dejó algunos títulos de gran nivel como Lego Star Wars: The Skywalker Saga, Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition, MLB The Show 22. Una vez llegue Nintendo Switch Sports el 29, ¿qué nos depara el gaming ahora que entramos a mayo?

Si bien no promete ser igual que meses como febrero con Elden Ring, Horizon Forbidden West y Dying Light 2 o como marzo con Kirby and the Forgotten Land, Ghostwire: Tokyo y Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin; mayo será el escenario de títulos que pueden llegar a sorprender en un año donde parece que ya hemos visto todo. A continuación, te mencionamos cuáles son los estrenos que no puedes dejar pasar el próximo mes.

Trek to Yomi

Curiosamente, mayo arranca con su videojuego más prometedor. Este título desarrollado por Flying Wild Hog y publicado por la institución en proyectos independientes Devolver Digital, combina una jugabilidad cargada de acción en niveles bidimensionales de desplazamiento lateral con un escenario basado en la era Edo del antiguo Japón. La historia nos lleva a encarnar a Hiroki, un joven guerrero samurai que busca vengarse de aquellos que destruyeron su aldea. Estará disponible el 5 de mayo en PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S y PC.

Evil Dead: The Game

La franquicia creada por el legendario cineasta Sam Raimi (Spider-Man) recibe una nueva adaptación a videojuego desarrollada por Saber Interactive y publicada por Boss Team Games. El título cuenta con una jugabilidad multijugador cooperativo y jugador contra jugador (PvP) en el que los usuarios se enfrentarán mediante conexión a Internet. Con 25 armas y diversos escenarios inspirados en los tenebrosos páramos de las películas, Evil Dead: The Game llegará el 13 de mayo a PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch y PC.

Eiyuden Chronicle: Rising

El exitoso proyecto creado por las mentes que idearon Suikoden, la icónica saga RPG de Konami, financiado mediante una campaña Kickstarter en la que los fans apoyaron con su propio dinero… Aún está siendo desarrollado. Pero, hasta entonces, Rabbit & Bear Studios y 505 Games lanzarán un título que, contrario al videojuego principal, tendrá elementos de acción. Eiyuden Chronicle: Rising hará recordar los buenos momentos que Suikoden hizo pasar a los fans del género cuando se lance el 10 de mayo para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S y PC.

We Were Here Forever/Salt and Sacrifice

Este lugar lo ocupan dos títulos que se lanzan el mismo día y nos demuestran por qué el desarrollo independiente también merece atención por parte de los fans del gaming. El primero, desarrollado y publicado por Total Mayhem Games, es la más reciente entrega de la reconocida saga de aventura cooperativa en primera persona. Por otra parte, el segundo, desarrollado y publicado por Ska Studios, es un interesante metroidvania con un estilo artístico destacable. Ambos estarán disponibles el 10 de mayo. We Were Here Forever se lanzará en PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S y PC mientras que Salt and Sacrifice se lanzará en PS4, PS5 y PC.

Vampire: The Masquerade - Swansong

La entrega más reciente de la saga RPG desarrollada por Big Bad Wolf y publicada por Nacon nos transporta al fantástico World of Darkness (mundo de la oscuridad). Los jugadores pueden elegir entre tres distintos tipos de vampiros, cada uno con características únicas que varían el gameplay del videojuego. El título estará disponible el 19 de mayo y se lanzará en PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch y PC.

Pac-Man Museum +

El compilado definitivo del icónico personaje pionero de los videojuegos. Este título es una secuela al primer Pac-Man Museum de 2014 por lo que incluye más modos de juego y a Pac-Man 256 que fue lanzado en 2015. En total, son 14 videojuegos de la glotona esfera amarilla a lo largo de más de 50 años de historia, listos para ser disfrutados. Bandai Namco Entertainment lanzará “Pac-Man Museum +” el 27 de mayo para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch y PC.