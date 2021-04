Entre los próximos 19 y 23 de julio se realizará la edición 2021 del Game Developers Conference (GDC), la conferencia para desarrolladores de videojuegos más importante de la industria y que también servirá para premiar a los títulos más destacados de 2020.

A diferencia de otras premiaciones, la GDC solo toma en cuenta los votos de los propios desarrolladores de videojuegos, ya que las votaciones no están abiertas al público en general ni a la prensa especializada, como se suele ver en otros eventos como The Game Awards.

A propósito de esta gala, ya se conocen a los cinco videojuegos que lucharán por el ansiado premio a Mejor juego del año (o solo GOTY, por sus siglas en inglés), de los que te contaremos a continuación:

The Last of Us Part II

The Last of Us Part II. (Difusión)

La obra de Naughty Dog, The Last of Us Part II, es un exclusivo de PlayStation y se coronó como uno de los mejores videojuegos del año pasado, después de arrasar en premiaciones como The Game Awards o Golden Joystick Awards.

En este juego controlamos a Ellie, coprotagonista del primer juego, quien recorrerá un Estados Unidos aún más desbastado por el virus Cordyceps, el cual se encargó de infectar a millones de personas en seres similares a los zombies. Nuestro objetivo es buscar venganza y rastrear a un grupo de bandidos que le hizo mucho daño a Ellie.

Hades

Hades es un videojuego para PC y Nintendo Switch. (Difusión)

Hades es un título que forma parte del género Acción/aventura, siendo más específicos del subtipo roguelike (exploración de mazmorras) con combates propios del hack and slash. En el videojuego desarrollado por Supergiant Games controlaremos a Zagreus, hijo del dios Hades, con quien tendremos el objetivo de abandonar el infierno y llegar al Monte Olimpo.

El juego sorprendió a la comunidad de gamers por su apartado artístico, jugabilidad frenética e historia interesante. Hades se llevó el premio a Mejor videojuego de acción del 2020 en los Game Awards 2020.

Ghost of Tsushima

Ghost of Tsushima es un videojuego de acción y aventuras exclusivo de PS4. (Difusión)

El juego Ghost of Tsushima es un exclusivo de PlayStation y se lanzó a mediados de 2020. Lo obra desarrollada por el estudio de Sucker Punch cuenta la historia de Jin Sakai, el último samurái de la isla de Tsushima, quien tiene la misión de expulsar a los mongoles que han invadido su tierra natal.

Asimismo, Ghost of Tsushima cuenta con un mundo abierto ambientado en el Japón del siglo XIII, durante las invasiones mongolas al país nipón.

Animal Crossing: New Horizons

Animal Crossing: New Horizon es un exclusivo de Nintendo Switch. (Fotos: Nintendo)

Luego de siete años de espera, Animal Crossing: New Horizons vio la luz en marzo de 2020. El videojuego exclusivo de la Nintendo Switch ha sumado más de 30 millones de copias vendidas, según información oficial, y se posiciona como uno de los juegos más populares y destacados de la empresa japonesa.

Para quien no lo sepa, Animal Crossing: New Horizons es un videojuego que pertenece al género de la simulación social, el cual tiene como máximo expositor a Los Sims. Así, en Animal Crossing los jugadores desarrollarán una vida desde cero en una isla desierta, después que nuestro personaje le haya comprado un paquete de vacaciones a Tom Nook, un mapache que ha aparecido en otros juegos de la saga. De esta forma seremos testigos de actividades típicas de la simulación como la construcción, recolección, pesca, eventos sociales, etc.

Half-Life: Alyx

Half-Life: Alyx es un videojuego para PC (realidad virtual). (Difusión)

El último juego de la mítica franquicia Half-Life se estrenó en 2020. Se trata de Half-Life: Alyx, un título exclusivo de la realidad virtual que fue catalogado como uno de las mejores obras del año pasado.

En Half-Life: Alyx tomamos el papel de Alyx Vance, personaje ya visto en las anteriores entregas de la saga y nos encargaremos de hacerle frente a la raza alienígena La Alianza. Este juego se sitúa entre los eventos de Half-Life y Half-Life 2.

Las categorías de los GDC 2021:

Mejor audio

Hades (Supergiant Games)

The Last of Us Part II (Naughty Dog / Sony Interactive Entertainment)

Doom Eternal (id Software / Bethesda Softworks)

Final Fantasy VII: Remake (Square Enix)

Ghost of Tsushima (Sucker Punch Productions / Sony Interactive Entertainment)

Mejor debut

Phasmophobia (Kinetic Games)

Umurangi Generation (Origame Digital / Playism, Origame Digital)

Carrion (Phobia Game Studio / Devolver Digital)

Mortal Shell (Cold Symmetry / Playstack)

Raji: An Ancient Epic (Nodding Heads Games / Super!Com)

Mejor diseño

Ghost of Tsushima (Sucker Punch Productions / Sony Interactive Entertainment)

The Last of Us Part II (Naughty Dog / Sony Interactive Entertainment)

Hades (Supergiant Games)

Animal Crossing: New Horizons (Nintendo EPD/ Nintendo)

Half-Life: Alyx (Valve)

Premio a la innovación

Microsoft Flight Simulator (Asobo Studio / Xbox Game Studios)

Dreams (Media Molecule / Sony Interactive Entertainment)

Half-Life: Alyx (Valve)

Fall Guys: Ultimate Knockout (Mediatonic / Devolver Digital)

Hades (Supergiant Games)

Mejor juego para móviles

The Pathless (Giant Squid / Annapurna Interactive)

Genshin Impact (miHoYo)

Legends of Runeterra (Riot Games)

Alba: A Wildlife Adventure (ustwo / PID Publishing)

If Found… (Dreamfeel / Annapurna Interactive)

Mejor narrativa

Kentucky Route Zero: TV Edition (Cardboard Computer / Annapurna Interactive)

Final Fantasy VII: Remake (Square Enix)

Hades (Supergiant Games)

The Last of Us Part II (Naughty Dog / Sony Interactive Entertainment)

Ghost of Tsushima (Sucker Punch Productions / Sony Interactive Entertainment)

Mejor tecnología

The Last of Us Part II (Naughty Dog / Sony Interactive Entertainment)

Half-Life: Alyx (Valve)

Dreams (Media Molecule / Sony Interactive Entertainment)

Ghost of Tsushima (Sucker Punch Productions / Sony Interactive Entertainment)

Microsoft Flight Simulator (Asobo Studio / Xbox Game Studios)

Mejor arte visual

Ghost of Tsushima (Sucker Punch Productions / Sony Interactive Entertainment)

Hades (Supergiant Games)

The Last of Us Part II (Naughty Dog / Sony Interactive Entertainment)

Ori and the Will of the Wisps (Moon Studios / Xbox Game Studios)

Cyberpunk 2077 (CD Projekt RED)

Mejor juego de realidad virtual / realidad aumentada

The Walking Dead: Saints & Sinners (Skydance Interactive)

Paper Beast (Pixel Reef)

Dreams (Media Molecule / Sony Interactive Entertainment)

Half-Life: Alyx (Valve)

Star Wars: Squadrons (Motive Studios / Electronic Arts)

Juego del año

Animal Crossing: New Horizons (Nintendo EPD/ Nintendo)

The Last of Us Part II (Naughty Dog / Sony Interactive Entertainment)

Half-Life: Alyx (Valve)

Hades (Supergiant Games)

Ghost of Tsushima (Sucker Punch Productions / Sony Interactive Entertainment)

