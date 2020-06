Luego del polémico lanzamiento de The Last of Us Part II en junio, julio llega con fuerza. En el séptimo mes del año veremos videojuegos de talla como Ghost of Tsushima en PS4 o Death Stranding en PC. Pero, más allá de estos dos títulos, llegan otros nombres que a continuación repasamos.

Asimismo, esta lista incluirá videojuegos de plataformas como PlayStation 4, Xbox One, PC y Nintendo Switch. También habrá tráilers y una descripción.

Marvel’s Iron Man VR

Fecha de lanzamiento: 3 de julio

Género: Acción

Precio: US$ 39,99

Plataformas: PlayStation 4 (requiere visores VR)

Un nuevo exclusivo de la realidad virtual en PlayStation 4. En Marvel’s Iron Man VR nos pondremos en los pies de Tony Stark, con quien podremos volar por todo Nueva York. Asimismo, se sabe que deberemos enfrentarnos a los diversos fantasmas del pasado del popular superhéroe. Este título requerirá los visores VR de PlayStation, pues basa su jugabilidad en el uso de estos.

Sword Art Online: Alicization Lycoris

Fecha de lanzamiento: 10 de julio

Género: Rol japonés

Precio: S/. 200 en Steam

Plataformas: PlayStation 4, Xbox One y PC

Una nueva entrega de la conocida serie anime Sword Art Online. Este videojuego narrará el último arco de la serie, el cual contará con la participación de los recordados Kirito y Asuna. A su vez, en Sword Art Online: Alicization Lycoris podremos jugar con otros personajes populares como Sinon o Leafa, quienes acompañarán a Kirito en esta aventura por el Underworld.

Death Stranding

Fecha de lanzamiento: 14 de julio

Género: Acción

Precio: S/. 200 en Steam

Plataformas: PlayStation 4 y PC

La última obra del talentoso Hideo Kojima está a puertas de aterrizar a PC, ya que Death Stranding gozó con exclusividad temporal en PlayStation 4. Ahora, este 14 de julio seremos testigos de la llegada del juego protagonizado por Sam Brigdes a computadora. Este título se caracteriza por un amplio mundo abierto devastado por una serie de sucesos catastróficos conocidos como Death Stranding.

Ghost of Tsushima

Fecha de lanzamiento: 17 de julio

Género: Acción / aventura

Precio: US$ 60

Plataformas: PlayStation 4 y PC

El mes de julio será testigo del lanzamiento de Ghost of Tsushima, el próximo exclusivo de peso de PlayStation 4. Este videojuego de acción está ambientado en el Japón del siglo XIII, durante las invasiones mongólicas al país nipón y nos pondrá en los pies de Jin Sakai, el último samurái de la isla de Tsushima, quien deberá resistir y luchar por la independencia de su tierra.

Este juego fue desarrollado por el estudio de Sucker Punch Productions, más recordado por ser el responsable de la franquicia Infamous. Como mencionamos, el juego pertenecerá al género de acción y aventura, y nos presentará un mundo abierto lleno de enemigos y extensas zonas naturales para recorrer.

Paper Mario: The Origami King

Fecha de lanzamiento: 17 de julio

Género: Aventura

Precio: US$ 60

Plataformas: Nintendo Switch

La nueva aventura de Mario Bros. Aunque en esta ocasión bajo el sello de Paper Mario. Este juego se anunció por sorpresa a principios de año y se confirmó que estrenará el próximo 17 de julio como exclusivo de Nintendo Switch. Paper Mario: The Origami King es un videojuego en el que los personajes están hechos de papel. Asimismo, el adversario de Mario será el Rey Olly, quien se autoproclamó como el soberano del reino Origami.

Cabe destacar que la serie Paper Mario inició en el año 2000, cuando se lanzó Paper Mario para la Nintendo 64.

