La Asociación Internacional de Críticos Musicales de Cine (IFMCA por sus siglas en inglés) ha incluido a videojuegos como Ghost of Tsushima y Ratchet & Clank: Rift Apart entre los nominados al título con mejor banda sonora original del año pasado.

La organización ha dado a conocer a los nominados de la última edición de los galardones IFMCA Awards 2021, en los que como en ediciones anteriores se incluye también la categoría de ‘Mejor banda sonora original para un videojuego o medio interactivo’.

En este apartado, la asociación de críticos ha seleccionado cinco videojuegos entre los que se encuentra Ghost of Tsushima y su expansión Iki Island & Legends, cuya banda sonora han compuesto Chad Cannon y Bill Hemstapat, con un tema de Ilan Eshkeri.

Otro de los nominados es Ratchet & Clank: Rift Apart, con una partitura original creada por los músicos Mark Mothersbaugh y Wataru Hokoyama, mientras que Marvel’s Guardian of the Galaxy también se encuentra entre las candidatas por la banda sonora de Richard Jacques.

La lista de nominaciones en la categoría de videojuegos se cierra con Ark y la segunda parte de su expansión Genesis, creada por Gareth Coker, y con Call of Duty: Vanguard, con una banda sonora compuesta por Bear McCreary.

La Asociación Internacional de Críticos Musicales de Cine anunciará a los ganadores de los IFMCA Awards 2021 el próximo 17 de febrero, a través de una emisión en su canal de YouTube.

