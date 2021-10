Uno de los videojuegos más destacados de la generación de PlayStation 4 está a punto de llegar a PC. Sony confirmó que el 14 de enero próximo el título God of War aterrizará a computadoras en una versión que incluye diferentes mejoras gráficas.

Así, el ganador a Mejor Videojuego de 2018 en The Game Awards se suma a una lista de juegos de PlayStation disponibles en PC. Entre ellos tenemos a Horizon Zero Dawn, Days Gone, Death Stranding y, en un futuro, la saga Uncharted.

A través de una entrada en el blog de PlayStation, el estudio de Santa Monica, responsable de la franquicia, confirmó la llegada de la aventura de Kratos y Atreus a PC para enero de 2022. Asimismo, la desarrolladora norteamericana resaltó que hasta agosto de 2021 se han vendido 19,5 millones de unidades de God of War.

Kratos y Atreus llegará dentro de pronto a las PC. | Foto: God of War

“Nuestro objetivo principal al llevar God of War a PC era resaltar el contenido que creó el equipo y aprovechar el poderoso hardware que ofrece la plataforma para crear una versión del juego excepcionalmente impresionante y de alto rendimiento”, señaló Grace Orlady, Community Manager de Santa Monica Studio.

A propósito de su anuncio, preparamos una galería con las primeras imágenes de God of War corriendo en PC. Para verlas, solo debes ir a la parte superior de esta nota.

Novedades de God of War en PC

Entre las características que resaltan de God of War en PC encontramos que tendrá soporte para resolución 4K nativa y para pantallas ultra anchas 21:9, así como velocidades de fotogramas por segundo desbloqueadas. También se incluye diferentes ajustes gráficos que van desde sombras de mayor resolución y reflejos mejorados del espacio de la pantalla, hasta mejoras en la oclusión ambiental con GTAO y SSDO.

Además, se confirmó que God of War disfrutará de la tecnología DLSS de Nvidia, que mejora el rendimiento del videojuego gracias a la inteligencia artificial.

Como se recuerda, God of War (2018) nos presenta nuevamente la aventura de Kratos, quien habiendo consumado su venganza contra los dioses del Olimpo años atrás, decide vivir como un humano en las tierras nórdicas. De esta forma, el ‘Fantasma de Esparta’ emprenderá un viaje junto a su hijo Atreus para buscar respuestas.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

TE PUEDE INTERESAR

Síguenos en Twitter...